AK Parti Milletvekili Gökçek Meclis'teki Gezi provokasyonuna geçit vermedi! 'Türk bayraklarımızı yakanlar bize özgürlükten bahsedemez'

AK Parti milletvekili Osman Gökçek, TBMM'de yaptığı konuşmada Gezi olaylarının terör eylemi olduğunu, bu eylemleri destekleyenlerin de terörist olduğunu söyledi.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, DEM Parti'nin Gezi parkı olaylarına yönelik verdiği önergeye tepki gösterdi.'Ankara'da engelli araçlarını yakanlar, özgürlükten bahsediyor'Gezi Parkı eylemlerinin terör eylemi olduğuna vurgu yapan Gökçek, sözlerini şöyle sürdürdü:Gezi parkında Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğraflarıyla Öcalan'ın fotoğraflarını yan yana asanlar bugün bize özgürlükten bahsediyor. Meşrutiyet Caddesi'nde Türk bayraklarımızı yakanlar bize özgürlükten bahsediyor. Ankara'da engelli araçlarını yakanlar, insanlara kaldırımları söküp taş atanlar, Türkiye'yi 100 milyar dolarlık bir zarara uğratanlar, NTV'nin ve medya kuruluşlarının arabalarını yakanlar bize özgürlükten bahsetmektedirler.