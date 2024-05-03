iPhone satışlarında düşüş var: Apple ilk çeyrekte ne kadar kazandığını açıkladı

Apple, 30 Mart'ta sona eren 3 aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı. Buna göre, şirketin geliri söz konusu dönemde yıllık yüzde 4 azalışla 90,8 milyar dolara düştü. Şirket, geçen yılın aynı döneminde 94,8 milyar dolar gelir elde etmişti.Piyasa beklentisi Apple'ın gelirinin söz konusu dönemde 90,01 milyar dolar olacağı yönündeydi.Apple'ın net kârı da aynı dönemde yüzde 2 azalarak 23,6 milyar dolara geriledi. Şirketin net kârı 2023'ün aynı döneminde 24,2 milyar dolar olarak açıklanmıştı.Bu dönemde Apple'ın akıllı telefon ve tablet satışları azalırken, bilgisayar satışları arttı. iPhone satışlarından elde edilen gelir, 30 Mart'ta sona eren 3 aylık dönemde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,5 azalarak 45,9 milyar dolar oldu.Aynı dönemde iPad satışlarının tutarı yüzde 16,7 düşüşle 5,56 milyar dolar olurken, Mac satışlarının tutarı yüzde 3,9 artışla 7,5 milyar dolara yükseldi.