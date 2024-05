40 günlük karantina başladı: O tarihte dışarı çıkabilecekler!

Bu yıl 3 milyonun üzerinde adayın başvurduğu YKS soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için matbaa işçileri, yemek servisi yapanlar, uzmanlar ve öğretim üyelerinden oluşan ÖSYM personeli, 40 günlük dış dünyadan izole yaşamlarına başladı.Personel, aileleri de dahil olmak üzere YKS sonuna kadar hiçbir şekilde dış dünya ile iletişim kuramayacak. Personelin tüm temel ihtiyaçları 40 gün boyunca merkezde karşılanacak.Soru kitapçıklarının basımı, paketlenmesi, kontrolü ve sevki için Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan 20 bin metrekarelik merkezde günde 200 bin soru kitapçığı basılacak. Güvenlik, özel sistemlerin yanı sıra 7/24 emniyet güçlerinin nöbetiyle sağlanacak.Merkeze cep telefonu dahil hiçbir elektronik eşya ile girilemeyecek. Görevlilerinin tamamı X-ray cihazları ve el dedektörleriyle arandıktan sonra parmak izi okuma sistemlerinden geçirilerek merkeze alınacak.ÖSYM personeli, uzmanlar ve öğretim üyeleri, matbaa işçileri, yemek servisi yapanlardan oluşan 100'ü aşkın personel, sınavın sona ereceği 9 Haziran akşamına kadar dışarı çıkamayacak. YKS'de son oturum olan Yabancı Dil Testi'nin (YDT) 9 Haziran saat 17.45 itibarıyla tamamlanmasıyla birlikte personel merkezden çıkarak aileleriyle buluşacak.Merkezdeki çöp bile soru güvenliği için 40 gün boyunca dışarı çıkarılmayacak. Kapalı merkezde kullanılan her türlü müsvedde kâğıt veya baskı hatası olan soru kitapçıkları da toz haline getirilecek. Kapalı matbaada görevli personelin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için sinema, spor salonları, masaj koltukları, dinlenme alanları, yemekhane, yatakhane gibi özel alanlar hazır bulunacak.Merkezde hazırlanan sorular, en az 3-4 denetimden daha geçirilecek. Bu yıl YKS sorularının basımı için bin 500 ton kâğıt kullanılacak. Matbaada bir günde 200 bin soru kitapçığı baskısı gerçekleştirilecek. 3 milyonun üzerinde adayın başvuru yaptığı YKS oturumları için bu sene 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basılacak. Her adayın kitapçığı kendisine has olacak, birden fazla aynı içerik dağılımına sahip kitapçık olmayacak.