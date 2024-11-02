CHP/DEM'li Ahmet Özer'in konuşma dökümü ortaya çıktı! Teröristleri böyle övdü: Değerli evlatlar

CHP ile terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı DEM'in 'Kent uzlaşısı' kılıfıyla ortak adayı olan, 700'e yakın terörist ve PKK elebaşlarından Remzi Kartal ile 14 kez görüştüğü tespit edilen Ahmet Özer tutuklandı.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca, terör örgütü PKK/KCK'nın mensup ve faaliyetlerinin tespit edilmesine yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan Özer ifadesinin ardından 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan nöbetçi sulh ceza hakemliğince tutuklanarak ceza evine gönderildi.Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanmasının ardından başkan vekili olarak görevlendirilen İstanbul Vali Yardımcısı Can Aksoy, görevine başladı.Özer'in tutuklanmasına gerekçe gösterilen delillerin arasında 2023 yılında Ahmet adlı bir şahıs ve kardeşleri 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla cezaevinde bulunan Mehmet Kaya ile yaptığı telefon görüşmeleri yer aldı.Özer'in özellikle 2021 ve 2023 yılında hesabına yaşanan yüklü miktardaki para trafiği de soruşturma dosyasına girdi.Esenyurt Belediye Başkanı Özer'in Ahmet adlı şahıs ile arasında geçen konuşma şöyle:Ahmet adlı şahıs: Bu Mehmet vardı ya senin de arkadaşın..Ahmet adlı şahıs: Evet, annesi ölmüş.(...)(...)Ahmet adlı şahıs: Hangi kuruluş istiyorsun?(...)Ahmet adlı şahıs: Kimin?Ahmet adlı şahıs: Yani daha doğrusu onun değil de, annesi şeydir yani onun iki kardeşi de şeydir ya.Ahmet adlı şahıs: Onun için bu arkadaşların anası ölmüş, onun bir tanesi de cezaevindedir.Ahmet adlı şahıs: Onun için millet biraz kıymet veriyor daha doğrusu.Mehmet Kaya ile Özer arasında yapılan görüşme de şöyle:Kaya: Allah razı olsun sağ olasın hocam.Kaya: Sağ olasın hocam. Allah razı olsun.Kaya: Sizin gibi değerli dostlarımız sağ olsun hocam, sağ olasın.Kaya: Tamam hocam.Kaya: Tamam hocam. Beklerim hocam hürmetim var, sağ olasın hocam.Bu konuşma sorulduğunda Özer, 'Görüşme yaptığım iddia edilen şahıslar ve iddia edilen görüşme içeriğinde ismi geçen şahısları hatırlamıyorum' yanıtını verdi.Özer'e 15 Aralık 2023'te yanındaki şahıslar ile Van'da MEBYA-DER (Medeniyetler Beşiğinde Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma Dayanışma ve Kültür Derneği) isimli derneğe giriş yaptığının tespit edildiği belirtildi. Derneğin terör örgütüne müzahir dernekler arasında yer aldığı kaydedilerek 'Yaptığınız ziyaretin amacı nedir?' diye sorulan Özer 'Böyle bir ziyareti hatırlamıyorum ve MEBYA-DER isimli derneği de bilmiyorum. Tüm iddiaları reddediyorum.' dedi.