Programa güven artıyor! Bakan Şimşek açıkladı: Notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P), Türkiye'nin kredi notunu "B+"dan "BB-"ye yükseltirken, kredi notu görünümünü "durağan" olarak belirledi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek haha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerinin önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ettiğini vurgulayarak "S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz." dedi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's (S&P) Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmesini açıkladı.Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, Türkiye'nin uzun vadeli kredi notunun 'B+'dan 'BB-'ye yükseltildiği ve kredi notu görünümünün 'durağan' olduğu bildirildi. Ülkenin 'B' olan kısa vadeli kredi notunun da teyit edildiği kaydedildi.Konu ile alakalı olarak sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek Türkiye'nin bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülke olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:'S&P kredi notumuzu B+'dan BB-'ye yükseltti. Bu yıl üç büyük kredi derecelendirme kuruluşu tarafından notu iki kademe artırılan tek ülkeyiz. Not artışında ekonomide dengelenme, azalan cari açık ve dış finansman ihtiyacı, Türk lirasının istikrarı, güçlenen rezervler ve dezenflasyon süreci etkili oldu. Programımızla sağladığımız bu olumlu gelişmeler aynı zamanda ülke risk primimizi düşürmüş ve dış borçlanma maliyetlerimizde önemli iyileşme sağlamıştır. Daha yüksek notu ima eden piyasa göstergelerimiz önümüzdeki dönemde olumlu gelişmelerin süreceğine işaret ediyor.'