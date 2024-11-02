CHP’li Didim Belediyesi’nin yapmadığını, bakanlık yaptı: Didim’deki tabut binaların yıkım süreci başlıyor

Aydın'da yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi'ndeki tabut binaların CHP’li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mavişehir Mahallesi'ndeki Sahil Sitesi’nde iki kez karot testi yaparak binaları riskli yapı ilan etti. Tabut binaların tamamı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca riskli yapı ilan edilerek tapulara “riskli yapı şerhi’ konuldu. Bakanlık 1137 bina ile ilgili tapu müdürlüğüne bildirim yaparak tapu kütüklerine konutların riskli yapı statüsünde olduğuna dair şerh konuldu. Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların sahiplerine, 60 günden az olmamak üzere süre verilecek ve riskli yapıların yıktırılması istenilecek. Tahliye işleminden sonra yıkım süreci başlamış olacak. CHP’li Didim Belediyesi’nin görevini yapmamasına tepki gösteren vatandaşlar, duruma el atarak sorunun çözümünde büyük bir adım atılmasını sağlayan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a ise teşekkür etti.

Aydın'ın Didim ilçesinde yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaşadığı 53 yıllık 1137 konuttan oluşan Sahil Sitesi ölüme davetiye çıkartıyordu. Mavişehir Mahallesi'nde 53 yıl önce inşa edilen Sahil Sitesi S.O.S. veriyordu. Tabut binalar olarak adlandırılan evlerin bazılarının kolonlarındaki betonlar kendiliğinden dökülürken, sıvaların döküldüğü kolonların demirleri bile ortaya çıkmıştı.Korku yaşayan vatandaşlar evlerine bile giremezken, bu durum site sakinlerinde büyük tedirginlik ve korku yaratıyordu. CHP'li Didim Belediyesi tarafından bugüne kadar riskli yapı ilan edilmeyen tabut binalarla ilgili yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmaları başlatılamadı. Site sakinlerinden yüzde 50+1 çoğunluk sağlanamadığı için de dönüşüm anlamında bir adım atılamadı. SABAH'ın 19 Ağustos'ta yayınlanan '53 yıllık sitede ölüm korkusu' başlıklı haberi sonuç verdi. CHP'li Didim Belediyesi tarafından riskli yapı ilan edilmemesi nedeniyle yıllardan beri kentsel dönüşüm çalışmalarının başlatılamadığı tabut binalarla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığa bağlı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü ekipleri Mavişehir semtindeki binaları 'depreme dayanıksız riskli yapı' ilan etti.Aydın Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü durumu bakanlığa acil koduyla bildirdi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı da durumu acil kodu ile gündeme aldı. Bakanlık kısa süre sonra Mavişehir Mahallesi'ndeki tabut binaların bulunduğu Sahil Sitesi'ne durum tespiti için bir ekip gönderdi. Binaların dayanıklılığını ölçmek için iki kez karot testi yapıldı. Bakanlık riskli yapı olarak tespit edilen yapılara ilişkin tutanak tuttu.Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Aydın Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü tarafından hazırlanan tebligat tutanağında, 'Aydın ili, Didim ilçesi, tapunun 4904 ada, 1 parselinde kayıtlı ve Mavişehir Mahallesi, 3410 sokak. No: 1 Didim/Aydın adresinde yer alan yapı 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında 296303 Yapı Kimlik Numarası (YKN) ile 'Riskli Yapı' olarak tespit edilmiştir' denildi.Didim Belediyesi'nin 'resen karot testi' kararı alarak tüm binalarda kontrol yapması gerekiyor. Vatandaşlar tabut binalarda ölüm korkusu ile yaşarken, CHP'li Didim Belediyesi'nin 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Yasası'na aykırı davranması tepkileri bir kat daha arttırıyor. Binaların bulunduğu alan zemin bilgi sisteminde 'en zayıf zemin' ve 'orta katı, katı kum çakıl veya çok kati kil tabakaları' olarak yer alıyor.Riskli yapı olarak tapu kütüğüne kaydedilen taşınmazların maliklerine, altmış günden az olmamak üzere süre verilecek ve riskli yapıların yıktırılması istenilecek. Riskli olarak tespit edilen yapı için maliklere iletilen tebligatta, yapının riskli olduğu sebepleriyle birlikte belirtilecek tahliye işlemleri için 60 günden fazla olmamak üzere süre verilecek. Tahliye işleminden sonra Mavişehir'de Kentsel Dönüşüm ve riskli yapıların yıkım süreci başlamış olacak.