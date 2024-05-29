Pentagon’un yalanı ifşa oldu! İsrail katliam raporunu sundu: Kullanılan mühimmatlar…

İsrail'in, UAD'nin saldırıları durdurma kararı aldığı Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin kampına 26 Mayıs'ta düzenlediği saldırıda 45 Filistinli hayatını kaybetmişti. Saldırı sonrası Filistin Sağlık Bakanlığı, 23'ü kadın ve çocuk olmak üzere 45 sivilin hayatını kaybettiğini, 249 sivilin ise yaralandığını açıklamıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, söz konusu saldırıyı 'trajik bir hata' olarak nitelendirmişti. Netanyahu, 1 Nisan'da 7 World Central Kitchen (WCK) insani yardım çalışanının hayatını kaybettiği saldırıya ilişkin de 'Trajik bir olay yaşandı. Savaşta bunlar oluyor' demişti.CNN: KATLİAM MÜHİMMATI ABD'DENİsrail, saldırının 'hata' olduğunu öne sürerken ABD ve İsrail cephesinde yeni gelişmeler yaşandı.ABD'nin CNN televizyon kanalı, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde yerlerinden edilmiş Filistinlilerin kampına düzenlediği saldırıda ABD yapımı mühimmat kullandığını bildirdi CNN'in haberine göre, silah uzmanları, İsrail'in Filistinlilerin kampına saldırısına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüleri değerlendirdi.Uzmanlar, görüntülerden yola çıkarak, İsrail'in saldırıda ABD yapımı GBU-39 küçük çaplı bomba kullandığını ve ABD'de üretilen parçalarla bölgedeki mühimmatın seri numarasının eşleştiğini belirtti. Patlayıcı silahlar uzmanı Chris Cobb-Smith, İsrail'in ABD merkezli Boeing yapımı bomba kullandığını aktararak, 'Yoğun nüfuslu bölgelerde, küçük çaplı bile olsa herhangi bir mühimmatın kullanılması her zaman risklere yol açar.' dedi.Eski ABD ordusu mensubu, patlayıcı mühimmat imha ekibi üyesi Trevor Ball ise bombanın diğer mühimmatlara göre daha farklı özellikleri bulunduğunu belirterek, bunu kuyruğundan kolayca tespit edebildiğini belirtti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, İsrail'in saldırısında ABD yapımı bomba kullanılıp kullanılmadığı yönündeki soruya, 'Ne tür mühimmat kullanıldı bilmiyorum, bunu İsraillilere sormanızı öneririm.' şeklinde yanıt vermişti.Öte yandan İsrail ordusu, Refah'ta sivillerin diri diri yakıldığı katliamla ilgili ilk raporunu açıkladı. IDF, çadır kentte çıkan yangının nedeninin 'gizli bir silah deposu' olabileceğini iddia etti. IDF'nin açıklamasında bölgeyi hedef alan hava saldırısında böyle bir yangına neden olmayacak kadar küçük mühimmatlar kullanıldığı öne sürüldü.ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü John Kirby, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in Refah'a düzenlediği saldırının 'kırmızı çizgilerini' geçmediğini, ABD'nin Refah'ta 'büyük çaplı bir İsrail operasyonu' görmek istemediğini söyledi.ABD Stratejik İletişimden Sorumlu Ulusal Güvenlik Koordinatörü Kirby, Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Refah'ta düzenlenen İsrail saldırısının, ABD Başkanı Joe Biden'ın belirttiği 'kırmızı çizgileri' geçip geçmediği sorunu yanıtlayan Kirby, 'Biz hala Refah'ta büyük bir kara operasyonu yapılmak istendiğine inanmıyoruz.Hala İsraillilerin büyük birliklerle 'Refah'a girdiğini' görmek istemiyoruz. Bu noktada bunu görmedik, bunu çok yakından izleyeceğiz. Dediğim gibi, büyük bir kara operasyonu görmek istemiyoruz, şu anda bunu görmedik. Tek bir masum canın daha alındığını görmek istemiyoruz. Başkan, Refah'taki İsrail operasyonlarına yönelik beklentilerimiz konusunda çok açık ve net konuştu. Refah'ta büyük bir kara operasyonunu desteklemiyoruz, desteklemeyeceğiz ve bu konuda çok tutarlıyız' dedi.ABD Başkanı Joe Biden, Mayıs ayının ilk haftasında yaptığı açıklamada, İsrail'in Refah'a 'girmesi' durumunda silah göndermeyi keseceklerini belirtmişti. Biden, 'Gazze'de siviller bu bombalar ve nüfus merkezlerini hedef alan diğer yöntemler nedeniyle öldürüldü. Refah'a girerlerse, henüz Refah'a girmediler, silahları tedarik etmeyeceğimi açıkça belirttim.İsrail'in güvenliğinden uzaklaşmıyoruz. İsrail'in bu bölgelerde savaş yürütme kabiliyetinden uzaklaşıyoruz. İsrail'in Demir Kubbe ve son dönemde Orta Doğu'da meydana gelen saldırılara karşılık verme kabiliyeti açısından güvende olduğundan emin olmaya devam edeceğiz. Ama bu çok yanlış' ifadelerini kullanmıştı.