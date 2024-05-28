Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD'nin desteği olmasa Filistin'de soykırım olmazdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kamboçya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Uluslararası İşbirliği Bakanı Sok Chenda Sophea ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;'İnsanlık dışı faaliyetleri sürekli sürdürmekte, yürüttüğü bu soykırımın elbette cezasız kalmayacağı hem insanlık vicdanında hem uluslararası hukuk tarafından da gerekli muameleyi göreceğine yürekten inanıyoruz.Bu konudaki çalışmalarımıza da devam edeceğiz. Bazı başta Amerika olmak üzere Batılı ülkelerin kayıtsız, şartsız İsrail'e olan bu desteği olmasa İsrail'in bölgede yaptığı soykırımın ne başlaması ne de devam etmesi mümkün değildi.İsrail'in güvenli savunması adına başka bir milletin soykırımını sürdürmek kabul edilebilir bir bahane değildir. Bu elbette ki sebepleriyle birlikte uluslararası topluma bir maliyet üretecektir. Biz Gazze'de işlenen katliamların durdurulması için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Refah Sınır Kapısı'nda Mısırlı bir askerin İsrailliler tarafından şehit edilmesi yayılma tehlikesinin ne kadar cari bir tehlike olduğunu bir kez daha göstermektedir.'