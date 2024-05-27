Refah sınırında sıcak saatler: Mısır ile İsrail çatıştı

Yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Mısır sınırındaki Refah kenti, tehlikeli bir çatışmaya sahne oldu.Mısır ordusu ile İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) arasında karşılıklı ateş açıldı.İsrail basınından Maariv, gelişmeyi 'Refah'ta alışılmadık ve dramatik bir olay' ifadeleriyle duyurdu.İki ülkenin askerleri arasında çıkan çatışmada 1 Mısır askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.IDF, Mısırlı askerlerin kendilerine ateş açtığını öne sürdü. Bunun üzerine Mısır ile çatışma yaşandı.Çatışmayı doğruladılarÇatışmanın, IDF tarafından doğrulandığı bilgisi paylaşıldı. Ardından Mısır ile İsrail'in birbirleriyle temasa geçerek ateşkesi sağladığı kaydedildi.Söz konusu gerilim, Gazze saldırılarından sonra İsrail-Mısır ilişkilerindeki bozulmanın ardından yaşandı.Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, yakın zamanda ABD Kongresi'nden bir heyetle görüştü. Toplantıda Sisi, İsrail'in Refah'taki saldırılarına ilişkin 'tehlike' uyarısında bulundu.Kahire yönetimi, İsrail ordusunun Refah'taki eylemlerinin Mısır'ın ulusal güvenliğini tehlikeye düşürdüğünü söylüyor. İsrail'in sınır ihlallerine karşı birçok kez uyarı yaptılar.Konuyla ilgili uzmanlar, iki ülke arasındaki gerilimin yakın gelecekte uzun süreli çatışmaya dönüşebileceğine dikkati çekiyor.