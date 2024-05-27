Kazı çalışmalarından tarih fışkırıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından geleceğe miras bırakmak için yaptığı çalışmalarda antik kent kazıları sırasında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildiğini açıkladı.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Sosyal Medya hesabından yaptığı açıklamada geleceğe miras bırakmak için var güçleri ile çalıştıklarını belirterek, 'Geleceğe miras bırakmak için çalışıyoruz! Aspendos Antik Kenti'nde Geleceğe Miras Projemiz kapsamında yürütülen kazı çalışmalarında Roma İmparatorluk Dönemi'ne ait iki muhteşem heykel keşfedildi. Zeus ve Aphrodite'nin 2000 yıllık büyüleyici zarif tasvirleri İki Katlı Dükkânlar–Stoa Kompleksi'nde yürütülen kazı çalışmaları sırasında gün yüzüne çıkarıldı. Ayağa kaldıracağımız eserlerin, yapıların ülkemiz kültür ve turizm hayatına hayırlı olmasını diliyorum.' dedi.