Katliam savunucuları iş başında: Alman basını Refah'taki vahşeti 'terör operasyonu' gibi gösterdi!

Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen katliama devam ediyor.İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun tahliyesini istediği bölgede bulunmuyor.Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının 'tüm sınırları aşan bir katliam' olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı.Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, 'İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir' ifadelerini kullandı.Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurun açıklamasına rağmen Refah'ta yapılan saldırı, dünya basınında da geniş yer aldı.Katar merkezli Al Jazeera, İsrail'in güvenli bölgeye saldırdığını belirttiği haberinde 'İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı' ifadelerini kullandı.Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau ise 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı. Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını 'terör operasyonu' gibi yayınladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti' ifadeleri kullanıldı.Saldırıyı İsrail'in yaptığına dair bir ifadeye yer verilmediği gibi, ilgili paylaşımda sadece 'Orta Doğu'da savaş: Kızılay, Refah'a saldırı sonrası ölüler olduğunu bildirdi' başlığı atıldı.