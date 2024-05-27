Katliam savunucuları iş başında: Alman basını Refah'taki vahşeti 'terör operasyonu' gibi gösterdi!
Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanı'nın 'Saldırıları durdurun' talimatına rağmen bu kez Refah'ı hedef aldı. Yerlerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırları bombaladı. 40 Filistinli sivil hayatını kaybetti. Katar merkezli Al Jazeera, "İnsanlar diri diri yandı!" diyerek saldırının boyunu gözler önüne sererken, ABD ve Almanya ise katil İsrail'i aklamaya çalıştı. Alman devlet medyası ARD'ye bağlı Tagesschau, İsrail ordusunun mülteci kampına yönelik katliamını 'terör operasyonu' diyerek servis etti.
Terör devleti İsrail, Uluslararası Adalet Divanının (UAD) saldırıları durdurma kararına rağmen katliama devam ediyor.
İsrail savaş uçakları, Gazze Şeridi'ndeki Refah'ın kuzeybatısında Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) depolarının bulunduğu bölgenin yakınında yaşayan yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarını bombaladı.
Saldırıda en az 40 Filistinli hayatını kaybetti.
Bu kamp, binlerce yerinden edilmiş Filistinlinin yaşadığı Refah kentinde İsrail ordusunun tahliyesini istediği bölgede bulunmuyor.
'Tüm sınırları aşan bir katliam'
Filistin Devlet Başkanlığı, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde yerinden edilmiş Filistinlileri hedef aldığı saldırının 'tüm sınırları aşan bir katliam' olduğunu ve uluslararası meşruiyet kararlarına ve özellikle de Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) kararına bir meydan okuma olduğunu vurguladı.
Filistin Enformasyon Bakanı ve Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, yaptığı açıklamada, 'İsrail işgal ordusunun Refah'ta yerlerinden edilenlerin çadırlarını kasıtlı olarak hedef alması, tüm sınırları aşan bir katliamdır ve Filistin halkını hedef alan bu suçların derhal durdurulması için acil müdahaleyi gerektirmektedir' ifadelerini kullandı.
'İsrail güvenli bölgeye saldırdı'
Uluslararası Adalet Divanı'nın saldırıları durdurun açıklamasına rağmen Refah'ta yapılan saldırı, dünya basınında da geniş yer aldı.
Katar merkezli Al Jazeera, İsrail'in güvenli bölgeye saldırdığını belirttiği haberinde 'İsrail güvenli bölgeye saldırdı, insanlar diri diri yandı' ifadelerini kullandı.
ABD'den tek cümlelik açıklama: Haberdarız
Hamas'ın saldırılardan sorumlu tuttuğu ABD ise skandal bir açıklamaya imza attı. ABD Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD'nin Refah'ta İsrail saldırısına ilişkin raporlardan haberdar olduğunu ve konuyla ilgili daha fazla bilgi topladığını vurguladı.
Alman basınından skandal ifade
Alman devlet kanalı ARD'ye bağlı Tagesschau ise 200 günü aşkın süredir bebekleri katleden katil İsrail'i aklamaya çalıştı. Tagesschau, İsrail savaş uçaklarının Refah saldırısını 'terör operasyonu' gibi yayınladı. Sosyal medyadan yapılan paylaşımda, 'Kızılay'a göre yerinden edilmiş sivillerin çadırlarına düzenlenen saldırıda en az 22 kişi öldü. İsrail, Refah'taki Hamas teröristlerine hava saldırılarını teyit etti' ifadeleri kullanıldı.
Saldırıyı İsrail'in yaptığına dair bir ifadeye yer verilmediği gibi, ilgili paylaşımda sadece 'Orta Doğu'da savaş: Kızılay, Refah'a saldırı sonrası ölüler olduğunu bildirdi' başlığı atıldı.