iPhone sahiplerine müjde! iOS 18'deki yeni özellikler belli oldu

Apple'ın, iPhone için yeni yapay zeka destekli özellikler içermesi beklenen, şirket tarihindeki 'en büyük' ​​iOS güncellemesini yayınlayacağı bildiriliyor.Şirket, iOS 18'i haziran ayında yapılacak Dünya Geliştiriciler Konferansı'nda duyuracak ve eylül ayında tanıtacağı yeni iPhone'larla birlikte kullanıma sunacak.Apple, Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) etkinliğinin 10-14 Haziran 2024 tarihleri arasında gerçekleşeceğini açıkladı.Apple; iOS 18, iPadOS 18, tvOS 18, macOS 15, watchOS 11 ve VisionOS 2'yi tanıtmak için 10 Haziran Pazartesi günü ‌açılış etkinliği düzenleyecek.Tanıtım tarihi yaklaştıkça, iOS 18 güncellemesi ile ilgili yeni bilgiler gelmeye devam ediyor.Yeni sürümle birlikte iPhone kullanıcıları, yapay zekâ yardımıyla kendilerine özel emojiler oluşturabilecek.Apple'ın, kişiselleştirilmiş emojiler oluşturmayı sağlayan bir yazılım geliştirdiği söyleniyor.iOS 18 hakkında çıkan bir diğer özellik ise ana ekranla alakalı. Yeni sürüm, ana ekranı kişiselleştirme seçeneğine sahip olacak.Böylece kullanıcılar, ana ekrandaki uygulama simgelerini diledikleri yere sürükleyip bırakabilecek.Ayrıca kullanıcılar, uygulamala logolarının renklerini değiştirebilecekler. Örneğin, sosyal medya uygulamalarının logolarını maviye çevirerek diğerlerinden ayrılmalarını sağlayabileceksiniz.Apple, henüz yeni iOS 18 sistemine nelerin dahil edileceğini resmi olarak onaylamadı. Ancak analistler, yaklaşmakta olan güncellemenin iddialı olacağını söylüyor.Güncellemenin, daha akıllı ve doğru yanıtlar vermek için yapay zeka dil modellerini kullanan revize edilmiş bir Siri sürümünü içermesi bekleniyor.Apple Music, yeni iOS 17 ile Spotify tarafından sunulanlara benzer ortak çalma listelerine olanak tanıyan bir yeniden tasarıma tanık oldu.Ancak iOS 18, kullanıcıların öneri şarkı listeleri oluşturmak için yapay zekayı kullanan 'otomatik olarak oluşturulan çalma listeleri' oluşturmasına olanak tanıyacak.Teknoloji, kullanıcıların uygulamaları geliştirmesine, test etmesine ve dağıtmasına olanak tanıyan Xcode'a da eklenebilecek ve böylece geliştiriciler 'yeni uygulamaları daha hızlı yazabilecek.