Google'dan 'acil güncelle' uyarısı! Kritik bir açık var

Dünyanın en popüler internet tarayıcısı Google Chrome, genellikle aşırı işlemci ve RAM tüketmesiyle oldukça eleştiriliyor. Ancak yine de milyarlarca kullanıcı Chrome tercih ediyor. Google Chrome, 3.3 milyara yakın kullanıcı sayısıyla dünya nüfusunun neredeyse yarısı tarafından kullanılıyor.Google Chrome'un masaüstü sürümlerinde oldukça tehlikeli bir güvenlik açığı bulundu. Kullanıcıların, acil olarak güncelleme yapması öneriliyor.Chrome'un V8 JavaScript motorunda tespit edilen güvenlik açığı, siber saldırganların cihazlarda rastgele kod çalıştırmalarını mümkün kılıyor.Google tarafından yapılan açıklamaya göre kritik güvenlik açığı, yazılımın Windows, macOS ve Linux sürümlerini etkiledi.Google, söz konusu açığı kapatan yeni güncellemesini yayınladı. Kullanıcıların tarayıcılarını acil olarak güncellemeleri gerekiyor. Bunun için Yardım > Google Chrome hakkında yolunu izleyerek güncelleme yapabilirsiniz.