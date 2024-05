Down sendromluya devlet kalkanı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, down sendromlu çocukları olan ailelere mali yardımı arttıracak yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bakanlık, down sendromlu çocuğu bulunan ailelere mali yardımı kısıtlayıcı, "Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır" hükmünün değiştirileceğini açıkladı

Sabah'ın haberine göre, down sendromlu çocukları olan aileler, TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak yaşadıkları maddi zorluklar ve Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nin hane halkı gelirini düzenleyen 14'ncü maddesindeki kısıtlayıcı hükümler nedeniyle yardım almalarından şikayetçi oldular. TBMM durumu 'Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletti. Hazine Bakanlığı, taslak çalışmanın kendilerine ulaştığını, kurum görüşü bildirdiklerini, konuyu Aile Bakanlığı'nın çalıştığını bildirdi.Aile Bakanlığı ise Meclis'e 13 Mayıs 2024'te gönderdiği yazıda, down sendromlu çocuğu olan ailelere yeni çalışma müjdesi verdi. Evde Bakım Yardımı Yönetmeliği'nde down sendromlulara mali destek verilmesi amacıyla getirilen kriterlerde değişiklik için taslak çalışma yapıldığını belirten Bakanlık, mali yardımı kısıtlayıcı 'Vergi indirimlerinden faydalanılarak alınan ve engelli adına kayıtlı olan araçlar için vergiler indirilmiş tutarın 120'de biri dikkate alınarak hanenin geliri hesaplanır' hükmünün değiştirileceğini açıkladı. Diğer kısıtlayıcı maddeler de de bazı değişiklikler yapılacağını bildiren Bakanlık, down sendromlulara yönelik mali destek sağlayıcı düzenlemelerin yeni yönetmelik taslağı ile hayata geçirileceğini bildirdi.