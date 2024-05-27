CHP’de 13 milyon TL vurgun! Genel merkezden skandal satın alım yetkisi

CHP Genel Merkezi'nin, Kars'ta kiralık olarak kullanılan il başkanlığı alanının satın alınması için 13 milyon liralık alım yetkisi verdiğini öne süren Çakır, Kemal Kılıçdaroğlu döneminde yapının 1,5 milyon liralık bir maliyeti olduğunu ancak tasarruf tedbirleri kapsamında bu konuda geri adım atıldığını dile getirdi.Geçen sene 1,5 milyon liraya alınabilecek bir yapının CHP Genel Başkanı Özgür Özel dönemi ile birlikte bir anda 13 milyon lira seviyesine yükseldiğini iddia eden Çakır, 'CHP'nin kasası boşaltılıyor mu?' sorusunu yöneltti.CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, CHP Genel Başkan Yardımcısı Ensar Aytekin, CHP Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir ve CHP PM üyesi Uğurcan İrak'a seslenen Çakır, '13 milyon değerlemesini hangi rapora ya da hangi komisyon kararına göre verdiniz? Kars'ta gökdelen mi alıyorsunuz?Ayrıca CHP'nin mülkü olan Kars'taki eski il başkanlığını neden kullanmıyorsunuz? Kimi zengin etmenin peşindesiniz?' ifadelerini kullandı.Skandal gelişmeye ilişkin SABAH'a açıklamalarda bulunan Çakır, '13 milyon liralık değerleme kararını ben bizzat Kars il örgütündeki üst düzey bir partilimizden öğrendim.Bu yetki genel merkez tarafından Onur Uludaşdemir'e veriliyor. Yine birileri zengin ediliyor. Aslında buraya ilk olarak 2023 Ocak ayında giriş yaptılar. O dönem kiraladılar, şimdi satın almak istiyorlar.Kars'ta böyle bir fiyatlama olmaz. Akıl almaz işler dönüyor' dedi. Çakır, daha önce de CHP'nin İstanbul'da ortaya çıkan skandal para sayma görüntülerini ilk paylaşan isim olarak biliniyor.