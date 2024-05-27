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Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine indirim geldi

Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü benzine indirim geldi

Ekleme: 27.05.2024 - 09:08 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:12 / Editör: Ozge Selin
Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine indirim geldi
Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu kez benzine yarından itibaren indirim geliyor!

Cumartesiden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş indirim geldi

27 MAYIS İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41 TL
Motorin litre fiyatı: 39,93 TL
LPG 20,38 TL

İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI

Benzin fiyatı: 41,09 TL
Motorin litre fiyatı: 39,99 TL
LPG 20,85 TL

ANKARA

Benzin litre fiyatı: 42,25 TL
Motorin litre fiyatı: 40,94 TL
LPG fiyatı: 20,82 TL

İZMİR

Benzin litre fiyatı: 43,63 TL
Motorin litre fiyatı: 41,19 TL
LPG litre fiyatı: 20,44 TL