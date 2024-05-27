Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine indirim geldi
Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü benzine indirim geldi
Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu kez benzine yarından itibaren indirim geliyor!
Cumartesiden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş indirim geldi
27 MAYIS İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41 TL
Motorin litre fiyatı: 39,93 TL
LPG 20,38 TL
İSTANBUL AVRUPA YAKASI FİYATLARI
Benzin fiyatı: 41,09 TL
Motorin litre fiyatı: 39,99 TL
LPG 20,85 TL
ANKARA
Benzin litre fiyatı: 42,25 TL
Motorin litre fiyatı: 40,94 TL
LPG fiyatı: 20,82 TL
İZMİR
Benzin litre fiyatı: 43,63 TL
Motorin litre fiyatı: 41,19 TL
LPG litre fiyatı: 20,44 TL