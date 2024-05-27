Araç sahiplerini sevindiren haber! Benzine indirim geldi

Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Geçtiğimiz cumartesi günü benzine indirim geldi

Araç sahipleri motorin ya da benzine zam olup olmadığını merak ediyor. Brent petrolün zirveden gerilemesi ve dolar/tl kurunun da düşmesiyle birlikte akaryakıta indirim gelmeye başladı. Bu kez benzine yarından itibaren indirim geliyor!Cumartesiden itibaren benzine 1 lira 40 kuruş indirim geldiBenzin fiyatı: 41 TLMotorin litre fiyatı: 39,93 TLLPG 20,38 TLBenzin fiyatı: 41,09 TLMotorin litre fiyatı: 39,99 TLLPG 20,85 TLBenzin litre fiyatı: 42,25 TLMotorin litre fiyatı: 40,94 TLLPG fiyatı: 20,82 TLBenzin litre fiyatı: 43,63 TLMotorin litre fiyatı: 41,19 TLLPG litre fiyatı: 20,44 TL