AK Parti’nin sokak hayvanları yasası taslağında neler var? İşte detaylar!
AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağı hazırlandı. A Haber muhabiri Murat Sekban yasal düzenlemenin detaylarını canlı yayında aktardı. Hazırlanan taslakta, can güvenliğine tehdit, artan kuduz vakaları ve başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesine vurgu yapıldı. İşte detaylar…
AK Parti, son dönemde Türkiye'nin gündemine yerleşen sokak hayvanlarının yol açtığı tehlikeye karşı harekete geçti. Üzerinde çalışılan sahipsiz hayvanlara yönelik yasal düzenleme taslağında yol haritası belirlendi. A Haber Muhabiri Murat Sekban, yasal düzenlemeyle ilgili detayları şöyle özetledi:
BAŞIBOŞ KÖPEK YASASINA NEDEN İHTİYAÇ DUYULDU?
*Mevcut kanun sorunların çözümünde yetersiz.
*Başıboş köpek popülasyonunun son yıllarda kontrol edilememesi.
*Can güvenliğini tehdit.
*Kontrolsüz bağış kampanyaları.
*Tedbir almaya çalışan kurumlara karşı dezenformasyon çalışmaları.
*2018-2022 yılları arasında hayvana çarpma şeklinde 3 bin 476 trafik kazası ve bu kazalarda 67 ölüm, 5 bin 283 yaralanma.
*Psikolojik sonuçlar ve sosyal hayatın kısıtlanması.
*Artan kuduz vakaları.
*Çiftlik hayvanlarına yönelik artan saldırılar.
DİŞİ BİR KÖPEKTEN 6 YILDA KAÇ KÖPEK ÜREMİŞ OLUR?
*1'inci Yıl Sonunda 16 Yavru
*2'nci Yıl Sonunda 128 Yavru
*3'üncü Yıl Sonunda 512 Yavru
*4'üncü Yıl Sonunda 2048 Yavru
*5'inci Yıl Sonunda 12 Bin 288 Yavru
*6'ncı Yıl Sonunda 67 Bin Yavru
YENİ YASA TEKLİFİ TASLAĞINDA NELER VAR?
*Kontrollü hayvan tanımı kaldırılıyor, yerine sahipli-sahipsiz hayvan tanımı baştan yapılıyor.
*Hayvan bakımevleri süreli bir bakımı vurgulayacak şekilde düzenleniyor.
*'Güçten düşmüş hayvan', 'Ona bakan' ve 'Kontrollü hayvan' ifadelerinin kaldırılması.
*Denetim yetkisi bakanlıkta olacak bu yetki valiliklere devredilebilecek.
*Denetimleri belediye ve zabıta ekipleri yapacak.
*Toplatılan sahipsiz hayvanlar bakımevlerinde 1 ay içerisinde sahiplendirilmezse ötenazi uygulanması.
*Bir kişi bakım altında köpeğini ihmal ederse hayvana el konulacak ve yeniden hayvan edinmesi yasaklanacak.
*Hayvanını sokağa atana verilen ceza 2 bin TL'den 50 bin TL'ye çıkarılacak.
BELEDİYELERİN BU SÜREÇTEKİ GÖREVİ NE?
*Belediyelere 3 yıl içinde bakımevleri kurması görevi verilecek
*Sadece sahipsiz hayvanlar sahiplendirilinceye kadar hayvanlara bakacak
*Bakımevlerine giren tüm hayvanların bilgisi sisteme kaydedilecek.
YURT DIŞINDAKİ ÖRNEKLER NASIL?
*İngiltere, Fransa, ABD'nin bazı eyaletlerinde 'Yakala-Kısırlaştır-Tut-Ötenazi modeli'
*İngiltere'de 7 gün, Fransa'da 8 gün sahiplendirilmezse ötenazi yapılması hükmü mevzuatta yer alıyor.