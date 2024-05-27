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9 ilde Mahzen-49 operasyonu: 30 gözaltı

Çankırı merkezli 9 ilde düzenlenen “MAHZEN-49” operasyonlarında elebaşılığını Durmuş Görmez’in yaptığı suç örgütü çökertildi.

9 ilde Mahzen-49 operasyonu: 30 gözaltı
Ekleme: 27.05.2024 - 09:01 Güncelleme: 27.05.2024 - 09:03 / Editör: Ozge Selin
9 ilde Mahzen-49 operasyonu: 30 gözaltı
Çankırı merkezli 9 ilde, elebaşılığını Durmuş Görmez'in yaptığı organize suç örgütüne yönelik Mahzen-49 operasyonu düzenlendi.

30 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre; operasyonlarda elebaşının da içerisinde bulunduğu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli yakalandı.

Aziz milletimizin bilmesini isterim ki; ülkemizi organize suç örgütlerinden, çetelerden temizlemeye kararlıyız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip adalete teslim edeceğiz

diyen Bakan Yerlikaya, operasyonla ilgili şu bilgileri paylaştı:

Çok sayıda ruhsatsız silah ve senet ele geçirildi

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Çankırı merkezli Ankara, İstanbul, Rize, Kastamonu, Kırıkkale, Çorum, Düzce ve Sakarya'da düzenlenen operasyonlarda organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, tehdit, korkutma ve zorla para alma amaçlı iş yeri kurşunlama, uyuşturucu madde ticareti ve yasa dışı silah ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi. Operasyonlar sonucu 15 adet ruhsatsız tabanca, 10 adet ruhsatsız tüfek, çok sayıda senet ve para ile muhtelif miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.