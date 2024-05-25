Selçuk Bayraktar paylaştı! Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'dan tam isabet

Türkiye'nin en büyük müşterek tatbikatı olma özelliği taşıyan EFES-2024, Seferihisar/İZMİR'de başladı. 50 ülkeden bin beş yüzü aşkın yabancı personelin katıldığı tatbikatta TSK unsurları ile birlikte toplam 11 bin personel görev alıyor.Ayrıca tatbikat alanında, Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda 47 savunma sanayii firması tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen ve TSK envanterinde bulunan ürünlerin sergilendiği Savunma Sanayii Ürünleri Sergisi de yer alıyor.BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknolji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten tatbikata ilişkin bir paylaşım geldi. Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI'nın hedefi tam isabetle vurduğu anları yayınladı.Tatbikata ilişkin bilgi ve görüntü paylaşan Savunma Sanayii Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da, 'Güçlü sistemler, güçlü ordu, güçlü Türkiye! Milli teknolojilerimiz EFES 2024 Tatbikatı'nda!FNSS Savunma tarafından geliştirilen, dünyada yüzme kabiliyetine sahip ilk ve tek istihkam dozer aracı olan Amfibi Zırhlı Muharebe İş Makinesi AZMİM, EFES 2024 Tatbikatı'nda görev alacak.' denildi.Kocaeli'deki kamu ve sivil aktörleri bir araya getiren Kocaeli Bilişim Fuarı devam ediyor. Yüzü aşkın firma, start up girişimci, banka, kamu kurumu ve okulun stant kurarak katıldığı fuarda, sektörün önemli isimleri de yaptıkları sunumlarla sektöre ilişkin yenilikleri katılımcılara aktarıyor.ASELSAN Teknoloji ve Strateji Akademi Direktörü Abdurrahman Akyol, yaptığı sunumda ASELSAN'a ilişkin bilgiler paylaştı.ASELSAN'ın Türkiye'nin gözbebeği ve medarı iftiharı olduğunu söyleyen Akyol, binlerce gencin ASELSAN'a girmek için beklediğini söyledi. Gençlerden ASELSAN'a büyük ilgi olduğunu vurgulayan Akyol, “Gençlerimizin bu ilgisi bizi son derece mutlu ediyor. Diğer yandan ülkemizin geliştirdiği teknolojiler gurur veriyor ve geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor' diye konuştu.Teknoloji girişimcisi Kaan Gülten ise gençlere yol gösterici tavsiyelerde bulundu. “Hayallerinizin peşinde koşmayın” diyen Gülten, “Bunun tersine hayallerinizi parçalara bölün ver birer birer gerçekleştirin. En iyi öğrenme şekli analiz yeteneğidir. Bunu geliştirerek öğrenme mekanizmamızı artırırız. Çevremizdeki her şeyden herkesten bir şeyler öğrenmemize imkan sağlar. Zaman çok önemli. Zamanı 5'e bölerek çözüm buldum. TV, gereksiz bildirimler, negatif insanları hayatınızdan çıkararak zaman kaybından kurtulun. Krizi yönetemezseniz mevcut kriz daha da büyür. Hayatımızda hep sorunların arkasında başkalarını ararız ama sonradan fark ettim ki sorunlarımın arkasında ben varım. O kaosu, sarmalı kendimiz oluşturuyoruz. Olayları daha sakin karşıladığımızda daha mantıklı cevaplar üretebiliyoruz” ifadelerini kullandı.