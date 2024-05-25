Benzine indirim geldi: Tabelada fiyat değişti

Brent petrol fiyatlarında dalganlanmayla birlikte benzin ve motorin fiyatları da indirim ya da zam olarak değişkenlik gösteriyor

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş pompaya indirim olarak yansıdı. Bu gece yarısından itibaren benzine 1 lira 38 kuruş indirim geldi.Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;İstanbul'da motorin litre fiyatı 40.22 liradan satılıyor.Benzinin litresi ise ortalama 41.36 liradan satılıyor.