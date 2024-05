Başkan Erdoğan'dan İsrail'e uyarı! ‘Katliamı durdurana kadar İsrail’in üzerindeki baskıyı sürdüreceğiz’

DEİK Genel Kurulu ve Ustalara Saygı Ödül Töreni Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenleniyor. Başkan Erdoğan törende önemli açıklamalarda bulundu.Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'muzun (DEİK) 37'inci seçimli genel kurulu ve 3'üncü Ustalara Saygı Ödül Töreni'miz münasebetiyle sizlerle bir aradayız. Türk özel sektörünün şimal yıldızı olan DEİK'in genel kurulunda siz kardeşlerimle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bu güzel buluşmaya vesile olan DEİK yönetimine teşekkür ediyorum. Genel kurulda alınan kararların ülkemiz, milletimiz, iş adamlarımız ve siz değerli üyelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum. 2023-2027 çalışma dönemi için seçilen DEİK yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyor, görevlerinde mevladan muvaffakiyetler niyaz ediyorum.DEİK kurulduğu 1985 yılından bu yana Türk özel sektörünün dış ticaret, uluslararası yatırımlar, hizmetler, lojistik başta olmak üzere dış ekonomik ilişkilerini yürütme konusunda çok özel bir görev üstleniyor. Bu vesileyle kuruluşundan itibaren DEİK yönetiminde, iş konseylerinde, faaliyetlerinde görev alan iş dünyamızın temsilcilerini saygıyla anıyorum. Türkiye'nin gelişmesine, ekonomisinin büyümesine, ihracatının artmasına katkı yapan, istihdam oluşturarak insanımızın evine ekmek götürmesine vesile olan DEİK üyelerine en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Ebediyete irtihal eden DEİK mensuplarını rahmetle yad ediyorum.Marifet iltifata tabidir anlayışıyla ödüle layık görülen ustalarımızı tebrik ediyor, emekleri, gayretleri için kendilerine teşekkürlerimi iletiyorum.DEİK ticaret diplomasimizin çatı kuruluşu olmasının yanı sıra ülkemiz iş dünyasının önde gelen aktörlerini aynı zeminde buluşturan temsil kabiliyeti en yüksek platformdur. DEİK, 152 iş konseyi ve 5 bin üyesi ile özel sektörümüzün danyaya açılan penceresidir. DEİK'in bu kapsayıcılığı ve kuşatıcılığını ülkemiz adına önemli bir imkan, gerçekten büyük bir avantaj olarak görüyoruz. Resmi ziyaretler ve uluslararası toplantılar vesilesiyle nereye gitsek orada ticaret diplomasimizin bayraktarları siz kardeşlerimizin bir etkinliğine, iş forumuna veya farklı bir programına muhakkak rastlıyoruz. Güney Afrika'dan Malezya'ya, Türk Cumhuriyetlerinden Amerika'ya yer yüzünün hemen her karışında DEİK'in gönül elçileriyle karşılaşıyoruz. Az önce DEİK başkanımız Nail bey kurulumuzun kapasitesini, gücünü, faaliyetlerini ve vizyonunu bizlere detaylıca anlattı. Türkiye ile dünyanın geri kalanı arasında kurduğu ticaret köprülerini, gönül köprüleriyle perçinleyen DEİK camiasıyla iftihar ediyoruz. Yılda 2 bin etkinliğin düzenlenmesi azımsanmayacak bir başarıdır. Bu etkinliklerin bazılarına ben de şahsen iştirak ettim. Ayrıca DEİK üyelerimizle farklı vesilelerle bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk, sorunlarımıza ortak akılla çözüm yolları aradık. Türk ekonomisine ve dış ticaretine dair her konuda sizlerle yakın diyalog içinde olmanın gayretindeyiz.Gazze'de 36 bin masumu şehit eden İsrail'i ateşkese zorlamak amacıyla aldığımız ticari işlemleri durdurma kararımızın sürecinde de iş dünyamızla iletişim kanallarımızı açık tutuyoruz. Netanyahu yönetimi Gazze'deki katliamlarına son verinceye kadar ticaret ve diplomasi alanında İsrail üzerinde baskı kurmayı sürdüreceğiz. DEİK ile önümüzdeki dönemde de meselelerimizi görüşmeye, konuşmaya, sıkıntılarınıza çare üretmeye devam edeceğiz. Şunu çok iyi bilmenizi isterim, Türkiye için çalışan, ihraç eden, Türk ekonomisine güvenerek yatırımlarını artıran, Türkiye Yüzyılı inşasına omuz veren herkesin yanındayız. Siyasi görüşlerimiz, düşünce dünyamız farklı olabilir. Hayata bakışımız, olaylara, sorunlara yaklaşımımız farklılık arz edebilir. Bunların tamamı Türkiye'nin büyüklüğünü, beşeri ve kültürel hazinesinin zenginliğini gösteren birer işarettir. Tüm farklılıklarımızı kucaklıyoruz. Herkesin fikrine, düşüncesine ve yapıcı eleştirisine saygıyla yaklaşıyoruz. Kalbi Türkiye için çarpan, Türkiye için hayal kuran, büyük ve güçlü Türkiye hayali ile heyecanlanan, Türkiye'nin müreffeh ve mutlu yarınları için ter döken herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun gerçeğe dönüşmesi için emek veren herkesten şeref duyuyoruz. Siz çalıştığınız, ürettiğiniz, yatırım yaptığınız müddetçe biz de sizlerin yanında olacağız. Tüm kabine üyelerimiz dahil, hepimizin kapısı DEİK üyelerine açıktır. Bu konuda herhangi bir yerde eksiklik, yanlış görürsek gerekeni yapmaktan imtina etmeyiz.Küresel ekonomi son 4-5 yıldır oldukça fırtınalı sularda seyrediyor. Bu durum kovidden sonra bölgedeki çatışmalarla arttı. Türkiye tüm bu sınamalara ilave olarak büyük bir deprem geçirdi. Depremin ekonomimize maliyeti 104 milyar dolardır. Avrupa ve ABD dahil hiçbir ekonomi böyle bir badireyi kolayca atlatamaz.3 seçim geçirdik. Seçimlerin ülke ekonomisini durağan hale getirdiğini hepimiz biliyoruz. Bu süreçte hedeflerimizden kopmadık. Yıllık ihracatımız 257 milyar dolara ulaştı. 2002 yılında yüzde 0.55 olan dünya ihracatındaki payımızı 1.8'e çıkarttık. Cari açığımız 31.2 milyar dolara kadar geriledi. Büyüme tarafında da sonuçlar umut vericidir. Avrupa'da birinci G-20'de ise 4. sıradayız. Milli Gelirimiz tarihte ilk kez .1.1 trilyon doların üzerine çıktı.Başkaları gibi kendi siyasi ikbalimiz uğruna ülkemiz ve milletimizin istikbaline göz dikmedik.Ekonomi programımızın olumlu neticelerini almaya başladık.Döviz kuru üzerinden millete korku saldılar. 1 Nisan'da döviz kuru uçacak diye karamsar senaryolar çizdiler. Bunların hiçbirisi gerçekleşmedi.Geçici rahatlama değil, enflasyonda kalıcı düşüş hedefliyoruz. Yılın ikinci yarısından itibaren dezenflasyon dönemine gireceğiz. Ülkemize yönelik yatırımcı güveni de her geçen gün artıyor. Ülke risk primimiz salgın öncesi seviyelere geriledi.Türkiye'ye sermaye girişleri ivme kazandı. Çok taraflı kalkınma bankaları Türkiye portföyünü genişletiyor. Sanayide çarklar sorunsuz bir şekilde dönmeye devam ediyor. Turizmcilerimiz rekorları kırmak için tüm hazırlılarını yapıyor. 2028'e kadar seçimsiz 4 seneyi en verimli şekilde değerlendireceğiz.Tüm dünyanın içinde bulunduğu bu sancılı dönemi Türk ekonomisi için bir sıçrama dönemine dönüştüreceğiz.