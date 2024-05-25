Bakan Yerlikaya duyurdu! Gri kategoride aranan terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri, terörle mücadelede kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.Operasyonlar aralıksız sürdürülüyor ve terörist unsurlara karşı etkili müdahaleler yapılıyor.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından, bu kapsamda Diyarbakır'ın Lice ilçesinde gerçekleştirilen 'BOZDOĞAN-40' operasyonu ile birlikte gri kategoride aranan Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.'GRİ kategoride olan 1 terörist etkisiz hale getirildi'Diyarbakır ili Lice ilçesinde gerçekleştirilen “BOZDOĞAN-40' Operasyonunda;- GRİ Kategoride olan 1 Terörist Etkisiz Hale GetirildiAziz Milletimizin bilmesini isterim ki:Son Terörist Etkisiz Hale Getirilinceye Kadar Mücadelemiz Devam Edecek'Terör eylemlerinin faillerinden biri olduğu tespit edildi'Etkisiz hale getirilen teröristin İçişleri Bakanlığı terörden arananlar listesinde GRİ kategoride yer alan- Sofi (K)adlı Mehmet Yıldırım adlı terörist olduğu;8 Güvenlik görevlisinin ve 15 Sivil vatandaşın şehit edildiği;8 Güvenlik görevlisinin ve 10 Sivil vatandaşın yaralandığı6 ayrı eylemin faillerinden biri olduğu tespit edildi.Diyarbakır ili Lice ilçesinde İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma İstihbarat Başkanlığı, TEM Daire Başkanlığı ve MİT Başkanlığınca yürütülen ortak çalışmalar sonucu “BOZDOĞAN-40” operasyonu gerçekleştirildi.Jandarma komando timlerimiz ve güvenlik korucularımızla, terörist arasında sıcak temas sağlandı. Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) üyesi terörist çatışmada etkisiz hale getirildi.Çatışmada Kahraman Jandarma Üsteğmenimiz yaralandı. Sağlık durumu iyi.'Şükürler olsun ki şehitlerimizin kanı yerde kalmadı'Terörist Sofi (K) Mehmet Yıldırım'ın- 22 Haziran 2022 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyon sırasında yapılan silahlı saldırıda 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 1 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,- 09 Ocak 2021 tarihinde Diyarbakır ili Lice ilçesi kırsalında icra edilen operasyonda yapılan silahlı saldırıda 1 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 3 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine,- 08 Nisan 2020 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 5 sivil vatandaşın şehit edilmesi eylemine,- 12 Eylül 2019 tarihinde Diyarbakır ili Kulp ilçesi kırsalında meydana gelen EYP'li saldırıda 7 sivil vatandaşın şehit edilmesi, 10 sivil vatandaşın yaralanması eylemine,- 19 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Hani ilçesi sınırları içerisinde meydana gelen yol kesme olayında 2 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi eylemine,- 13 Mart 2018 tarihinde Diyarbakır ili Dicle ilçesi kırsalında icra edilen operasyon esnasında meydana gelen EYP'li saldırıda 3 güvenlik görevlisinin şehit edilmesi, 4 güvenlik görevlisinin yaralanması eylemine katıldığı tespit edildi.Operasyonu gerçekleştiren MİT Mensuplarımızı, Kahraman Jandarmamızı ve Güvenlik Korucularımızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle