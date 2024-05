Bakan Işıkhan duyurdu! Bayram İkramiyeleri ne zaman yatacak?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Anadolu Yayıncılar Federasyonu (AYF) tarafından düzenlenen programda basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.Göreve geldikleri andan itibaren en fazla önem verdikleri konuların başında dijital dönüşüm projelerinin yer aldığını dile getiren Işıkhan, 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla yaptıkları dijital dönüşümle hizmet kalitelerini en üst seviyeye çıkardıklarını anlattı.Yaptıkları reformlar ile sosyal güvenlik sistemi yapısında çok farklı yere geldiklerini ve sistemin ülke nüfusunun yüzde 99'unu kapsadığını bildiren Işıkhan, 'Kamu kurumları arasında Türkiye'nin en büyük veri merkezinin bulunduğu, 211 uygulamamızla e-Devlet sisteminde en çok uygulama ile hizmet veren ve en çok ziyaret edilen kurumuz. Anlık olarak 400 bin talebi gerçekleştiren ve aylık yaklaşık 10 milyar talebe cevap verebilen bir bilişim altyapısına sahibiz.' dedi.Son dönemlerde dijital alanda gerçekleştirdikleri yeniliklerle katma değeri yüksek hizmetlerin dijitalleştirildiğini, belge sayılarının azaltıldığını, zaman ve paradan tasarruf sağlandığını belirten Işıkhan, kamu hizmetlerinin geliştirilmesi, ilgili hizmetlerin daha etkili, verimli, hızlı ve güçlü bir şekilde sunulabilmesi amacıyla iş ve işlemlere yapay zeka, büyük veri analizi ve makine öğrenmesi gibi teknolojilerle donatılmış SGK Co-Pilot uygulamasını kazandırdıklarını kaydetti.Işıkhan, uygulama ile 'kayıp-kaçak, suiistimal, anomali tespiti, veri ile karar alma, risk odaklı denetim, akıllı asistan, veri ile tahmin modelleme' uygulamalarının etkinleştirilmesini amaçladıklarını söyledi.Yaptıkları dijital hizmetler ve sahip oldukları vizyon ile bugün bakanlığın dünya çapında 'model alınabilir' bir seviyeye ulaştığını ifade eden Işıkhan, 'İlerleyen yıllarda da yüksek standartlardaki hizmetleri aynı hızla sürdürecek, vatandaş odaklı hizmet anlayışıyla yolumuza devam edeceğiz.' diye konuştu.Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Işıkhan, belediyelerin SGK'ye olan borçlarına ilişkin soruya, 'Belediyelerin Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan borçlarını da 31 Mart'tan sonra tahsil etme sürecine başladık. Belediyelerimizin borçları seçim öncesinde de gündeme gelmişti. Bu konuda da tahsilat sürecini hızlandırdığımızı söyleyebilirim.' yanıtını verdi.Uzaktan hasta değerlendirme konusuna ilişkin bir soruya da, 'Uzaktan hasta değerlendirme sistemleri, sağlık hizmeti sunumunun düşük maliyetli, güvenilir bir yolu düşünülebilir. Tabii her hastalığı uzaktan değerlendirme ile yürütebilmek mümkün değil. Ancak bir çok hastalık ve tedavi, internet kullanımına uygun da olabiliyor.' dedi.Işıkhan, uzaktan sağlık hizmeti sunumuna ilişkin olarak da buna yönelik devlet hastanelerince sunulan sağlık hizmetlerini geri ödeme kapsamına aldıklarını belirterek, şöyle konuştu:'Devlet hastanelerince, uzaktan sağlık hizmetinin elverdiği ölçüde muayene, tetkik sonuçlarının, klinik bulguların değerlendirilmesi, izlenmesi, tedavi ve ilaç yönetimi yapılması, teşhis edilmiş olan kronik hastalık kontrolü, e-reçete ve e-rapor düzenlenmesi olarak verilen sesli ve görüntülü sağlık hizmetlerinin tutarlarını ödeme kapsamına aldık. Uzaktan muayene için Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nden (MHRS) randevu alınacak. Randevu alınan hastane için uzaktan muayene günde bir adetle sınırlandırıldı.'Emeklilerin ilaç yazdırma sürecinde de yeni bir adım attıklarını anımsatan Işıkhan, 'Artık aile hekimlerine giderek kronik ilaçlar uzun süre hastaneye gitmeden aile hekimlerinden temin edilebilecek. MHRS üzerindeki yükü de azalttık.' bilgisini verdi.Çalışma hayatında kamu tarafı olarak, çeyrek asra yaklaşan hizmet süreleri boyunca hem yapısal anlamda hem de reform niteliğinde sayısız adımlar attıklarına işaret eden Işıkhan, son olarak 29-30 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Çalışma Meclisi'ni yaptıklarını anımsattı.Işıkhan, Meclisin sonuç bildirgesinin hazırlandığını ve çıktılarının detaylı şekilde yakında kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.Türkiye'nin büyüme ve istihdam rakamlarına dikkati çeken Işıkhan, 'Ülkemiz, son dönemde istihdam rakamlarında tarihinin en yüksek seviyesine ulaşmış durumdadır. Bu, ekonomimizin sağlamlığı ve büyüme potansiyelinin bir yansımasıdır.' dedi.Göreve geldikten sonra Aktif İşgücü Programı'nda değişiklik yaptıklarını ve deprem bölgesine daha ayrıcalıklı bir düzenlemeyi hayata geçirdiklerini anlatan Işıkhan, şu bilgileri verdi:'11 deprem ilinde depremden bu yana 150 bin vatandaşımızın işe yerleştirilmesine aracılık ettik. 2023 yılında İŞKUR olarak 1 milyon 237 bin 26 kişinin işe yerleştirilmesine aracılık ettik. Bu yıl da bu sayı an itibariyle 540 binin üzerine çıkmış durumda. 2024 yılı sonuna kadar da 1,5 milyon kişinin istihdamına aracılık etmeyi hedefliyoruz. Bakanlık olarak uyguladığımız politikalar ile birlikte 2023 yılında 31,6 milyon kişi ile cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam edilen kişi sayısına ulaştık. Bugün bu rakam 2024 yılı Mart ayı itibarıyla 32,5 milyona ulaşmıştır. İşsizlik oranı ise son 10 yılın en düşük seviyesinde yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. 2024 yılı Mart ayı itibarıyla yüzde 8,6 seviyelerine kadar geriledi. İşgücüne katılma oranında yine tarihi bir rekor kırılmış olup 2023 yılında yüzde 53,3 oranında gerçekleşme sağlandı. Bugün ise yüzde 53,7 seviyesine yükseldi.'Bakan Işıkhan, İş Pozitif Programı'na ilişkin de bilgi vererek, bu proje ile 9 Şubat'tan bu yana, 195 binin üzerinde kadının işe yerleştirilmesine aracılık ettiklerini vurguladı.Ayrıca 36 bin kadını toplum yararına programlarından, 10 bin kadını ise aktif işgücü programlarından faydalandırdıklarını anlatan Işıkhan, şu değerlendirmede bulundu:'Böylece 240 binin üzerinde kadını istihdamla buluşturmuş olduk. Bu yıl sonu itibarıyla daha yüksek istihdam ve işgücüne katılma oranını hedeflemekteyiz. Bu tür istihdam projeleri ve sosyal güvenlik sistemimizde devreye aldığımız yapay zeka sistemi ile kayıt dışılıkla mücadelede 2002 yılında yüzde 50'lerde olan oran şu anda yüzde 25,04 seviyesine geriledi. Ancak biz bunu da yeterli görmüyoruz, bu oranı yaptığımız uygulamalarla daha da aşağılara çekeceğiz.'İşçisiyle, işvereniyle, emekçisiyle, memur ve emeklisiyle 85 milyon vatandaşın refahının aynı zamanda Türkiye'nin refahı ve gücü demek olduğunu dile getiren Işıkhan, 'Hiç kuşkusuz emeklilerimiz bu refahı en çok hak edenlerimiz arasında yer almaktadır. Malumunuz emeklilik insanın hayat yolculuğundaki en önemli noktalardan bir tanesidir. EYT kapsamında yaklaşık 2 milyona yakın vatandaşımız emekli oldu. Yaklaşık 2,5 milyon vatandaşımızın da 5 yılda sisteme girmesini bekliyoruz. Şu anda da EYT kapsamında emekli olup çalışmaya devam eden 1 milyon vatandaşımız var.' diye konuştu.Bakan Işıkhan, 2002'den beri emekliler için devrim niteliğinde adımlar attıklarına işaret ederek, şu bilgileri verdi:'Emeklilerimiz bizim için çok değerli, kıymetli. Yaklaşık 22 yıllık iktidarımızda emeklilere yönelik çalışmalara tanıklık ettiniz. Son dönemde gündemde tutulan tartışmalar dolayısıyla bu yaptıklarımız görülmeyebiliyor. Emeklileri sadece oy deposu olarak gören, seçimden seçime hatırlayan, oy devşirmek için emeklilerimiz hakkında her türlü yalana yanlışa başvuran muhalefetin aksine biz emeklilerimizi her anlamda eskisinden daha iyi hale getirdik. Bundan sonra da hizmetlerimizi sürekli geliştirmeye ve emeklilerimizi sadece ekonomik olarak değil sosyal olarak da güçlendirmeye devam edeceğiz.'SGK'yi sosyal açıdan emeklilere hizmet verecek, sosyal yönü de olan bir kurum haline dönüştürdüklerine dikkati çeken Işıkhan, 'Bu çerçevede emeklilerimizin ekonomik refahı, sosyal refahı, çalışma yaşamıyla ilgili kültürel miras ve kuşaklar arası aktarım ve bilimsel faaliyetler olmak üzere 4 ana başlık altında çalışmalarımızı yürüteceğiz. Öncelikle bayram ikramiyelerini 3 bine yükselttik, takvimlendirme çalışması devam ediyor, bayramdan önce vereceğiz. Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz, yakın zamanda takvim açıklanacak.' ifadesini kullandı.Bakan Işıkhan, 'Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emeklimiz var. Bunların dışında özellikle sosyal hayata dair, emeklerimizin yararlanabilecekleri hizmetler için dinamik ve kullanışlı bir altyapı oluşturacağız.' dedi.Emekliler için hazırladıkları projeleri de hayata geçirdiklerine değinen Işıkhan, 'Emeklilerimizin lehine olacak projelerde kamu kurumlarının yanı sıra bankalarla, özel şirketlerle de protokoller imzalayacağız. Program kapsamında emeklilerimize konaklamadan ulaşıma, gıdadan, giyime, sağlığa, sosyal ve eğitim faaliyetlerine kadar birçok hizmette ayrıcalık, öncelik, indirim gibi uygulamaların yapılmasını sağlayacağız.' ifadelerini kullandı.Sunacakları bu sosyal imkanlarla vatandaşların emeklilik dönemlerini daha aktif, daha sağlıklı ve başarılı bir şekilde yaşlanarak sürdürmelerine katkı sağlayacaklarına değinen Işıkhan, 'Emeklilerimizin yaşamlarını kolaylaştıracak teknolojik çözümleri devreye alacağız. Online hizmetlerimizi genişleterek, işlemlerini daha hızlı ve kolay yapabilmelerini sağlayacağız.' diye konuştu.Emeklilere özel sosyal tesislerde konaklama, PTTcell gibi indirimleri anımsatan Işıkhan, şöyle devam etti:'Ayrıca yine haberleşme, ulaşım, kültürel faaliyetlerden zincir marketlere, online pazar yerlerine kadar birçok anlaşmayı emeklilerimiz için hayata geçireceğiz. Bu yeni SGK hizmet modelimiz ile emeklilerimizin topluma aktif olarak katılabildiği, sosyal yaşamın içinde yer aldığı, hatta katma değer üretebildiği bir sistemi hedefliyoruz. Bakanlıklarımızla, kurumlarımızla görüşmelerimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemde, bu ve benzeri daha pek çok yeniliği, emekli danışmanlarımızla yüz yüze, iletişim araçlarıyla ve kurduğumuz platformla, bizzat emeklilerimize ulaştırmayı planlıyoruz. Bu konuda hayata geçireceğimiz protokolleri ve gelişmeleri emekli.gov.tr'de paylaşacağız. Hep birlikte, daha sağlıklı, daha mutlu ve daha huzurlu bir emeklilik dönemi için çalışmaya devam edeceğiz. Temel hedefimiz hem Türk lirasının verimini arttırmak hem de satın alma gücünü yükseltmek çünkü paranızın değeri arttıkça enflasyon düştükçe refah düzeyi yükseliyor. Biz bu çerçevede kalıcı refahı hedefliyoruz.'Bakan Işıkhan, bir süre önce açıklanan Kamuda Tasarruf Tedbirleri Paketiyle ilgili soruyu, 'Tasarruf tedbirleri ile ilgili ne gerekiyorsa hep birlikte elimizi taşın altına koymak zorundayız.' şeklinde yanıtladı.