Uluslararası medyadan Akıncı'ya övgü! 'Türkiye İHA'larda dünya lideri'

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin düşen helikopterini tarihi bir görev üstlenerek bulan Türk İHA'sı AKINCI'ya dünya medyasından övgüler sürüyor.İsviçre'nin Almanca yayın yapan Neue Zürcher Zeitung (NZZ) gazetesinin haberinde, AKINCI İHA'nın üzerindeki ısı sensörleri sayesinde kaza yerinin tespit edildiği belirtildi.Baykar'a ait İHA'nın, 12 kilometreye kadar irtifada uçabildiği ve olumsuz hava koşullarında dahi 24 saate kadar havada kalabildiği kaydedilen haberde, "Yerli savunma sanayiinin geliştirilmesi Başkan Erdoğan'ın Türkiye'nin bağımsız bir bölgesel güç olması yönündeki uzun vadeli hedefinin merkezi bir unsurudur. Türk uçakları artık uluslararası pazarda da talep görüyor. Türk yüksek teknolojisi enkazın bulunabildiği komşu ülkeye karşı teknolojik avantaj çok açık. İran, Rusya için ucuz insansız hava araçları üretiyor olabilir ama Türkiye bu alanda dünya lideri. Türkiye, ne kadar yetenekli olduğunu bir kez daha dünyaya gösterdi" ifadeleri dikkat çekti.İsrail'e ait Jerusalem Post gazetesi de "Analistler Türkiye'nin drone endüstrisinin Reisi'nin kaza yerini arama rolü nedeniyle ivme kazanacağını söylüyor" başlığı ile okurlarının karşısına çıktı. AKINCI'nın bu kadar yüksek donanıma sahip dünyada ender hava aracı arasında yer aldığına dikkat çekildi. BlueBay Asset Management'ta stratejist olan Timothy Ash, Türkiye'nin son dönemde drone kullanımının büyük bir pazarlama fırsatı olduğunu belirterek, "Türkler en iyi yeteneği gösterdi. Korkunç havalarda ve sert rüzgârlarda yerden yüz metre kadar yüksekte uçtuğunuzu hayal edin" dedi.