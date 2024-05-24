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Beyaz Gazete
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Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor

Adana'da sağanak yollar göle çevirirken, işlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar mahsur kaldı.

Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor
Ekleme: 24.05.2024 - 11:16 Güncelleme: 24.05.2024 - 11:22 / Editör: Ozge Selin
Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor
Adana'da sağanak yollar göle çevirirken, işlerine giden vatandaşlar zor anlar yaşadı. Yağış nedeniyle caddelerde sürücüler ilerlemekte güçlük çekerken bazı araçlar mahsur kaldı.

Sabah erken saatlerde başlayan sağanak hayatı felç etti, trafik kilitlendi. Yağış nedeniyle yollar göle döndü. Sabah işe gitmek için evden çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Birçok bulvar ve cadde göle döndü. Bazı evlerin balkon giderleri taştı.

Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor

Balkonda su birikintisi oluştu. Araçlar yollarda mahsur kaldı. Belediye ekipleri de cadde ve sokaklarda biriken suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor

BALIKESİR'DE DE HAYAT DURMUŞTU!

Geçtiğimiz saatlerde aynı tablo Balıkesir'deydi. Vatandaşlar mağdur, hayat adeta durma noktasına gelmişti. Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığınmıştı.

Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor

Önce Balıkesir sonra Adana! CHP'li belediyelerin ihmalkârlığı devam ediyor