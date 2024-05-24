MİT'ten sınır ötesi operasyonu! 2 isim Hakurk'ta etkisiz hale getirildi...

TSK’ya Yönelik Düzenlenecek Eylemin Kuryelerine Operasyon MİT, Hadice KAYA ve Heva KİVELÇEK isimli iki teröristin, örgüt yöneticilerinin Hakurk’taki Türk Silahlı Kuvvetleri harekat bölgesine yönelik eylem talimatlarını içeren notları taşıdıklarını tespit etti. Bunun üzerine KAYA ve KİVELÇEK, MİT tarafından adım adım izlenmeye başlandı.MİT’in örgüt içerisindeki ajanları sayesinde iki teröristin örgüt üst yönetiminin talimatlarını aktarmak üzere gece saatlerinde harekete geçecekleri öğrenildi.Nefes kesen bir takip sonrasında MİT tarafından teröristlere yönelik bir operasyon kararı alındı. Hadice KAYA ile Heva KİVELÇEK nokta operasyonla etkisiz hale getirildi.Nujiyan İsyan kod Hadice KAYA, 2015 yılında PKK/KCK saflarına katıldı. 2016’da Gare’de silahlı/ideolojik eğitim alan KAYA, 2018 yılında Avaşin’e geçti. Son olarak Hakurk alanındaki harekat bölgesi mücavirinde faaliyet gösterdi.Suriye/Afrinli olan Diljin Azadi kod Heva KİVELÇEK, 2015 yılında çocuk yaşta örgüt tarafından silah altına alındı. Gare’de 2018 yılında silahlı/ideolojik eğitim alan Heva KİVELÇEK, Avaşin bölgesinde suikast eğitimi aldı.