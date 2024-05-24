Kaan'a süpersonik yardımcı geliyor! Ses hızı aşılacak: Çift jet motoru...
TUSAŞ, çift motorlu ANKA-3 İnsansız Savaş Uçağı konfigürasyonunun geliştirildiğini açıkladı. Açıklama, TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’den geldi.
Halihazırda uçuş testleri devam eden ANKA-3'ün yeni bir konfigürasyonu geliyor.
ÇİFT JET MOTORUNA KAVUŞUYOR: ANKA-3 SES HIZINI AŞACAK!
Çift motorlu uçan kanat konseptine sahip olacak İHA, süpersonik yani ses hızının üzerinde uçacak. Tolga Özbek'in haberine göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yeni tasarımlar hakkında bilgi verdi.
KAAN'A EŞLİK EDEBİLECEK!
“CEO'ya sor” serisinde yeni İHA için çalışmalar yapıldığını belirten Kotil, şunları söyledi:
“Şimdi ANKA-3 yüksek ses altı hızda. Ama onun 2 motorlusu gelecek yakında o da süpersonik olacak ve KAAN'a eşlik edecek.
Gelecekte ANKA-3'ün 2 adet TEI-TF10000 turbofan motor ile uçması bekleniyor. TEI-TF10000'in geliştirme çalışmaları devam etmekte olup tamamlandığı zaman 6.000lbf kuru ve 10.000lbf art yakıcılı (A/B) itki sağlaması hedefleniyor”
İLK UÇUŞUNDA 1 SAAT 10 DAKİKA GÖKYÜZÜNDE KALDI
TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü.
Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.
ANKA-3'ÜN MÜTHİŞ ÖZELLİKLERİ
Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.
100 KG MÜHİMMAT TAŞIYABİLECEK
ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.
Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan; SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.
TUSAŞ ANKA-3 / MİUS ÖZELLIKLERI
Maks. kalkış ağırlığı: 6.500 kg
Faydalı yük kapasitesi: 1.200 kg
Servis irtifası: 40 bin feet
Havada kalma süresi: 30 bin feet
irtifada 10 saat
Seyir hızı: 250 knot (463 km/s) / 0.42M – 30 bin feet
En yüksek hız: 425 knot (787 km/s) / 0.7M – 30 bin feet
Anka/Anka2 ile ortak aviyonik mimari ve YKİ
Düşük radar görünürlüğü
Yüksek hızda intikal
Yüksek faydalı yük kapasitesi
LOS/ BLOS (uydu kontrolü)
KAYNAK: TOLGAOZBEK.COM | SAVUNMASANAYİST
HAYALET UÇAK ANKA-3 YENİ RENGİNE KAVUŞTU
Anka-3, TUSAŞ tarafından geliştirilen hayalet uçağın yenilenmiş rengiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin insansız hava araçları ülkenin sarsılmaz gücünü temsil etmeye devam ediyor!
ANKA-3'ün yeni imajında, gövde üzerinde beyaz hatlarla çevrelendiği görüldü.
Bugüne kadar birden fazla test uçuşu gerçekleştirilen ANKA-3, tamamen koyu gri bir boyaya sahipti. Uçağın yeni imajına bürünmesinde, teknikten ziyade estetik amaçların etkili olduğu değerlendiriliyor.
ANKA-3 İNSANSIZ SAVAŞ UÇAĞI
TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.
TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.</p>
Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.
ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.
Hayalet uçak olarak görev yapacak model, Türkiye için de bir ilki temsil edecek. Uçağın “hayalet” olarak adlandırılması aslında gövdesindeki özel boyaya, tasarımına ve iniş takımlarına borçlu.
TUSAŞ ANKA-3 / MİUS ÖZELLIKLERI
Maks. kalkış ağırlığı: 6.500 kg
Faydalı yük kapasitesi: 1.200 kg
Servis irtifası: 40 bin feet
Havada kalma süresi: 30 bin feet
irtifada 10 saat
Seyir hızı: 250 knot (463 km/s) / 0.42M – 30 bin feet
En yüksek hız: 425 knot (787 km/s) / 0.7M – 30 bin feet
Anka/Anka2 ile ortak aviyonik mimari ve YKİ
Düşük radar görünürlüğü
Yüksek hızda intikal
Yüksek faydalı yük kapasitesi
LOS/ BLOS (uydu kontrolü)