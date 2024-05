Kaan'a süpersonik yardımcı geliyor! Ses hızı aşılacak: Çift jet motoru...

Halihazırda uçuş testleri devam eden ANKA-3'ün yeni bir konfigürasyonu geliyor.Çift motorlu uçan kanat konseptine sahip olacak İHA, süpersonik yani ses hızının üzerinde uçacak. Tolga Özbek'in haberine göre; Türk Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ) Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, yeni tasarımlar hakkında bilgi verdi.“CEO'ya sor” serisinde yeni İHA için çalışmalar yapıldığını belirten Kotil, şunları söyledi:“Şimdi ANKA-3 yüksek ses altı hızda. Ama onun 2 motorlusu gelecek yakında o da süpersonik olacak ve KAAN'a eşlik edecek.Gelecekte ANKA-3'ün 2 adet TEI-TF10000 turbofan motor ile uçması bekleniyor. TEI-TF10000'in geliştirme çalışmaları devam etmekte olup tamamlandığı zaman 6.000lbf kuru ve 10.000lbf art yakıcılı (A/B) itki sağlaması hedefleniyor”TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü.Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.Yeni nesil İHA sistemi olan ANKA-3, keşif, gözetleme ve istihbarat; farklı hava-yer mühimmatları ile taarruz; hava-hava mühimmatları ile düşman helikopter, pervaneli uçak, İHA'larına angaje olarak av taraması; düşman RF yayımı yapan radar ve hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirme; hava ve karada dost kuvvetlere himaye; sinyal ve haberleşme istihbarat; elektronik harp; diğer dost unsurlarla beraber operasyon ve haberleşme rölesi gibi bir çok görevi yerine getirebilecek.ANKA-3 sistemi, gövde içerisinde yer alan iki istasyonun her birinde 650 kg, kanat iç istasyonlarının her birinde 650 kg, dış istasyonlarının her birinde ise 100 kg mühimmat taşıyabilecek.Böylelikle, günümüzdeki insansız hava araçlarında en sık kullanılan mühimmatlardan; SOM-J, MK-82 ve Minyatür Bomba (SDB) gibi büyük mühimmatlara kadar pek çok seçeneğin entegrasyonu sağlanabilecek.Maks. kalkış ağırlığı: 6.500 kgFaydalı yük kapasitesi: 1.200 kgServis irtifası: 40 bin feetHavada kalma süresi: 30 bin feetirtifada 10 saatSeyir hızı: 250 knot (463 km/s) / 0.42M – 30 bin feetEn yüksek hız: 425 knot (787 km/s) / 0.7M – 30 bin feetAnka/Anka2 ile ortak aviyonik mimari ve YKİDüşük radar görünürlüğüYüksek hızda intikalYüksek faydalı yük kapasitesiLOS/ BLOS (uydu kontrolü)Anka-3, TUSAŞ tarafından geliştirilen hayalet uçağın yenilenmiş rengiyle ortaya çıktı. Türkiye'nin insansız hava araçları ülkenin sarsılmaz gücünü temsil etmeye devam ediyor!ANKA-3'ün yeni imajında, gövde üzerinde beyaz hatlarla çevrelendiği görüldü.Bugüne kadar birden fazla test uçuşu gerçekleştirilen ANKA-3, tamamen koyu gri bir boyaya sahipti. Uçağın yeni imajına bürünmesinde, teknikten ziyade estetik amaçların etkili olduğu değerlendiriliyor.TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.TUSAŞ'ın İnsansız Hava Araçları (İHA) ailesinin 3'üncü üyesi olan ANKA-3'ün ilk uçuşu 1 saat 10 dakika sürmüştü. Bu uçuşta 8 bin feet irtifaya ulaşan ANKA-3, 150 knot sürate kadar çıkmıştı. 28 Aralık sabah saat 08.38'de pisten teker kesen ANKA-3, bu ilk uçuşu sırasında touch-and-go olarak bilinen pisti pas geçme testini de gerçekleştirmişti.