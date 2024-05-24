Görenler gözlerine inanamadı! Şimşek çaktı, bakın neye benzetildi...
Kayseri'de meydana gelen bir fırtına sırasında çekilen şimşek videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, dün öğle saatlerinden itibaren yurdun büyük bir bölümünde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor..
Bu illerden biri de Kayseri oldu.
Dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın yaşandığı kentte, geceyi şimşekler aydınlattı.
Türkiye haritasına benzeyen şimşek
Çakan şimşeğin, Türkiye haritasına benzemesi dikkat çekti.. O anları, bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
'Hava Forum' tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.