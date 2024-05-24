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Beyaz Gazete
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Görenler gözlerine inanamadı! Şimşek çaktı, bakın neye benzetildi...

Kayseri'de meydana gelen bir fırtına sırasında çekilen şimşek videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Ekleme: 24.05.2024 - 10:15 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:22 / Editör: Ozge Selin
Görenler gözlerine inanamadı! Şimşek çaktı, bakın neye benzetildi...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılar sonucu, dün öğle saatlerinden itibaren yurdun büyük bir bölümünde şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor..

Bu illerden biri de Kayseri oldu.

Dün gece saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışın yaşandığı kentte, geceyi şimşekler aydınlattı.

Türkiye haritasına benzeyen şimşek

Çakan şimşeğin, Türkiye haritasına benzemesi dikkat çekti.. O anları, bir kişi cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

'Hava Forum' tarafından paylaşılan görüntüler, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Görenler gözlerine inanamadı! Şimşek çaktı, bakın neye benzetildi...

Görenler gözlerine inanamadı! Şimşek çaktı, bakın neye benzetildi...