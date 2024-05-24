FETÖ'ye 18 ilde Kıskaç-17 operasyonu! 45 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya FETÖ'ye yönelik 18 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-17 operasyonunun detaylarını paylaştı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; 18 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “KISKAÇ-17” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.
FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.
*1 Haziran 2023-15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (Son 11 Ayda)
FETÖ'ye yönelik;
- 5 bin 191 operasyon düzenlendi.
- 8 bin 153 şüpheli yakalandı. Bunlardan;
- 1.518'i tutuklandı.
- 1.751'i hakkında adli kontrol kararı verildi.
* Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin:
- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,
- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,
- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve
- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.