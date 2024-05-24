FETÖ'ye 18 ilde Kıskaç-17 operasyonu! 45 kişi yakalandı

Bakan Yerlikaya açıklamasında şunları söyledi; 18 ilde FETÖ'ye yönelik son 4 gündür düzenlenen ve devam eden “KISKAÇ-17” operasyonlarında 45 şüpheli yakalandı.FETÖ'cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz.* Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda şüphelilerin:- Örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları,- Örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları,- Ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve- İfade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- Çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle.