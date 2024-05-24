  • USD: 32,15 - 32,20
  • EURO: 34,81 - 34,87
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

En zehirlilerinden biri! O bölgede ilk kez görüntülendi

Hakkari ve Ağrı’da bir çok kez rastlanan Türkiye'nin en zehirli yılanlarından engerek yılanı Van’da da görüntülendi.

Ekleme: 24.05.2024 - 10:31 Güncelleme: 24.05.2024 - 10:37 / Editör: Ozge Selin
En zehirlilerinden biri! O bölgede ilk kez görüntülendi
Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı'nda bir doğa fotoğrafçısı Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüledi.

'VAN'DA DAHA ÖNCE GÖRÜLMEMİŞTİ...'
Dağda gezerken engerek yılanını son anda fark eden Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, daha öncesinde bu yılanın Hakkari ve Ağrı'da görüldüğünü ancak Van'da daha önce görülmediğini söyledi.

En zehirlilerinden biri! O bölgede ilk kez görüntülendi

'LÜTFEN DİKKATLİ OLUN!'
En zehirli yılanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çoşar, 'Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun” dedi.