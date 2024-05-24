En zehirlilerinden biri! O bölgede ilk kez görüntülendi

Hakkari ve Ağrı’da bir çok kez rastlanan Türkiye'nin en zehirli yılanlarından engerek yılanı Van’da da görüntülendi.

Van'ın İpekyolu ilçesi sınırlarındaki Erek Dağı'nda bir doğa fotoğrafçısı Türkiye'nin en zehirli yılanlarından biri olan engerek yılanını görüntüledi.Dağda gezerken engerek yılanını son anda fark eden Doğa Fotoğrafçısı Ferzende Coşar, daha öncesinde bu yılanın Hakkari ve Ağrı'da görüldüğünü ancak Van'da daha önce görülmediğini söyledi.En zehirli yılanlardan biri olduğuna dikkat çeken Çoşar, 'Doğa fotoğrafçısı arkadaşlarıma sesleniyorum, siz de nadiren bulunan bu hayvan türüne denk gelebilirsiniz. Lütfen dikkatli olun” dedi.