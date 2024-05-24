Elon Musk'tan çarpıcı açıklama! 'İşlerimizi elimizden alacaklar!'

Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk, yapay zeka konusunda çok tartışılacak ifadelere imza attı. Musk'a göre meslekler, tehlikeye girmiş durumda.Tesla ve SpaceX'in sahibi Musk, yapay zekanın insanları işinden edeceğini düşündüğünü söyledi. Bunun 'tamamen kötü bir şey' olmadığını da belirtti. Musk, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen teknoloji konferansı VivaTech'e video konferans yoluyla katıldı.Buradaki konuşmasında 'Muhtemelen hiçbirimizin işi olmayacak.' diyen Musk, mesleklerin 'isteğe bağlı' olacağı bir gelecekten söz etti.Aksi takdirde yapay zeka ve robotlar istediğiniz ürün ve hizmetleri sağlayacak. Bu senaryo için 'evrensel yüksek gelir' şart.Yapay zekanın yetenekleri son birkaç yılda hızlı artış kaydetti. Yayılışını sürdüren yapay zeka, sektörlerin ve mesleklerin nasıl bir dönüşümden geçeceğine ilişkin endişelere de neden oluyor.Elon Musk da yapay zekayla ilgili endişelerini açıkça dile getiriyor. Perşembe günkü konuşmasında bu teknolojiyi en büyük korkusu olarak nitelendirdi.'En büyük umudum Mars.' diyen Musk, 'En büyük korkum yapay zeka.' ifadesini kullandı.52 yaşındaki teknoloji girişimcisi, işsiz bir gelecekte insanların duygusal olarak tatmin olup olmayacaklarını da sorguladı:Eğer bilgisayar ve robotlar her şeyi sizden daha iyi yapabiliyorsa, hayatınızın bir anlamı var mı?Bu konuda belki de insanlara hâlâ bir rol düştüğünü düşünüyorum; yani yapay zekaya anlam yükleyebiliriz.Elon Musk'ın, anne babalara da bir çağrısı var. Onlardan, çocuklarının sosyal medya kullanım miktarını sınırlamalarını istedi. Buna gerekçe olarak ise 'Çocuklar, dopamini maksimuma çıkaran yapay zeka tarafından programlanıyorlar.' şeklindeki görüşünü gösterdi.Daha sonra bu ifadelerini X hesabından paylaşan Musk, şunları yazdı:Sosyal medya yapay zekaları arasında dopamini en üst düzeye çıkarmak için aşırı rekabet var. Sosyal medyanın birçoğu çocuklar için kötü!