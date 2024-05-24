CHP'li ABB Ankara'ya denizi getirdi! Yollar göle döndü

Türkiye yağışlı havanın etkisinde...Özellikle Ankara ve çevresinde şiddetli sağanak etkili oldu.Başkent'te öğle saatlerinde gök gürültülü kuvvetli sağanak başladı.Kent merkezinde etkili olan yağış, kısa sürede yaşamı olumsuz etkiledi.Yenimahalle ilçesi Şentepe Mahallesi'nde sürücüler zor anlar yaşarken; bazı otomobiller göle dönen yollarda arızalandı.Karşıyaka Mezarlığı Yolu, yağışta sürüklenen taşlarla kapadı.Etlik Yayla Mahallesi'nde ise sel sularının taşıdığı taşlar cadde ve sokaklarda birikti.Mahalleli, yolu kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.Ankara'da olumsuz hava koşullarının akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.Ankara'da 5 yıldır verilmeyen hizmetin sonuçları da ortaya çıkmaya başladı. CHP'li belediyenin kronik sorunu olan ihmal yine gözler önüne serildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından günler öncesinden Ankara'da etkili olacak yağışlara ilişkin uyarı yapılmıştı. Yapılan uyarılara rağmen Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından herhangi bir önlem alınmadı. Mansur Yavaş'ın geçmiş yıllarda, temizlenmesi gereken mazgalların üzerine asfalt döktürmesi yine Ankara'nın göle dönmesine sebep oldu.