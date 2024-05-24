Başkan Erdoğan: Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak mekanizma yok

Başkan Erdoğan, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Albaraka İslami Finans Zirvesinde konuştu.Uluslararası sistemde dengenin kaybolduğunu, belirsizliğin arttığını dile getiren Başkan Erdoğan, 'İstikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir. Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir.' ifadelerini kullandı.Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, BMGK başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakterini bir kez daha ortaya çıkardığını belirterek, 'Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak kurumsal bir mekanizma yok.' dedi.'İSTANBUL FİNANS MERKEZİ VİZYONUMUZUN BİR SEMBOLÜ OLDU'Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:'Zirveye yurt içinden ve yurt dışından iştirak eden tüm ilim erbabımıza şükranlarımı sunuyorum. Zirvenin insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyoruz.Türkiye, Albaraka Zirvelerine ilk kez ev sahipliği yapıyor. İslam ekonomisine dair küresel düzeyde öngörüler; bu seneki zirvenin başarılı geçmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Zirvede tartışılacak, konuşulacak başlıklara baktığımızda kapsamlı hazırlıkların yapıldığını görüyoruz. Geniş bir yelpazede belirlenen panell yol gösterici tartışmalara zemin oluşturacaktır.Böyle bir zirvenin ülkemizde düzenlenmesi ayrıca önemlidir. İstanbul Finans Merkezi vizyonumuzun bir sembolü oldu. İstanbul'un büyük bir potansiyel sahip olduğunu uluslararası yatırımcılar da biliyor.Zirvenin İslami finansın etik standartlarını daha iyi anlaşılmasını sağlayacağına inanıyorum. Zirvenin hayırlara vesile olmasını diliyorum.Uluslararası sistemde denge kaybolmuş, belirsizlik artmış, istikrarsızlık ve kaos dünyanın hakim rengi haline gelmiştir. Pandeminin ardından Rusya-Ukrayna savaşı patlak vermiş, bunu 7 Ekim'de Gazze krizi izlemiştir.İsrail'in Gazze'de işlediği toplu katliamlar küresel düzenin acziyetini gözler önüne sermiştir. BMGK başta olmak üzere dünyada nizamı sağlamakla mükellef yapıların adaletsiz ve çarpık karakteri bir kez daha ortaya çıkmıştır. Dünyada mazlumu koruyacak, zalimi durduracak kurumsal bir mekanizma yok.Gazze'de masum insanlar acımasızca katlediliyorsa, Akdeniz mülteci kabristanına dönüşmüşse kusura bakmayın ama kimse kendini emniyette hissedemez. Adaletin olmadığı yerde huzur ve barış olmaz. Mevcutİnsanlık olarak hem kendimizin hem evlatlarımızın müreffeh bir dünyada yaşamasını istiyorsak, daha dengeli daha kuşatıcı bir sistem için hep beraber el ele vermeliyiz.Dünyada gelir adaleti bozuldu. Servet eşitsizliği tarihin en yüksek seviyesine çıktı.Katılım finansın hala arzu ettiğimiz seviyenin gerisinde olduğumuzu itiraf etmek zorundayım. Bizim insanımız zor günlerinde gelirinin bir kısmını biriktirir tasarruf eder. Bunu da altın ev dövizle yapar. Yastık altı tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını hep teşvik ettik. Farklı zamanlarda çağrılarda bulunduk. Tam anlamıyla muvaffak olamadık. Katılım finansa yönelik toplumdaki ön yargılar hala kırılmadı. Katılım finansı hak ettiğimiz yere getirmemiz gerekiyor.Kısa vadede Katılım Finansın bankacılık varlıkları içindeki payını yüzde 15'e taşımayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda İstanbul Finans Merkezi'nin açılışı gibi pek çok kritik adım atıldı.Bununla Katılım Finansın gelişimine verdiğimiz önemi açıkça gösterdik. Katılım Finans Strateji belgesini de 2022 yılı sonunda yayınladık. Katılım Finans alanında ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Türkiye'ye güvenen hiç kimse pişman olmadı.