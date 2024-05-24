Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Otomobil almak için tarihi fırsat...
Otomobil sahibi olmayı planlayanlar için sevindirici bir haber var! Otomotiv sektöründe '7 Temmuz' için büyük bir hareketlilik yaşanıyor.
Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. 'Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni dönem başlayacak.
Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz'da itibaren satılamayacak. Karar sonrası araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı başladı. Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.
FİYATLARI DÜŞÜRDÜ
Temmuz ayında yürürlüğe girecek güvenlik donanımı zorunluluğu fiyatları dibe çekti. Otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi.
ARAÇLARDA OLMASI GEREKEN ÖZELLİKLER
Yeni dönemde araçta olması gereken özellikler şöyle sıralandı: Acil durum frenleme sistemi. Sürücü yorgunluk sistemi
Kaza yeri kaydedici, Ani frende flaşör desteği, Akıllı hız yardımı
Geri görüş kamerası, Kör nokta uyarıcı sensörü. Yukarıdaki belirtilen donanımlara sahip olmayan sıfır araçlar Türkiye'de satılamayacak.
KAMPANYA YARIŞI BAŞLADI
Otomobil devleri stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Sıfır araçların fiyatları son dönemde yüzde 20'ye kadar düştü.
Sıfır araçlarda 100 bin ila 300 bin lira arasında indirim uygulanıyor. Bazı firmalar nakit indirimi bazı firmalar ise kredide faiz indirimi, takas imkanı sunuyor.
'KAMPANYALAR STOK SEVİYELERİYLE SINIRLI'
Kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor.
Araç Firması Genel Müdürü Deniz Altın, 'Kampanyalar yeni başladı ama çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Stok seviyeleriyle sınırlı zaten. İşi takip eden müşterilerimiz hızlandı. Araç alımı yükseldi' diye konuştu.