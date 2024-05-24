Araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı! Otomobil almak için tarihi fırsat...

Avrupa Birliği'nin yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II, 7 Temmuz'dan itibaren yürürlüğe girecek. 'Genel Güvenlik Yönetmeliği ile otomobil satışlarında yeni dönem başlayacak.Belirtilen güvenlik donanımlarına sahip olmayan araçlar 7 Temmuz'da itibaren satılamayacak. Karar sonrası araç bayilerinde '7 Temmuz' telaşı başladı. Bayilerdeki kampanyalarda indirim oranı yüzde 20'yi buldu. Sıfır araçlarda 300 bin TL'ye kadar indirim uygulayanlar bile var.Temmuz ayında yürürlüğe girecek güvenlik donanımı zorunluluğu fiyatları dibe çekti. Otomotiv sektörü 7 Temmuz'a kilitlendi.Yeni dönemde araçta olması gereken özellikler şöyle sıralandı: Acil durum frenleme sistemi. Sürücü yorgunluk sistemiKaza yeri kaydedici, Ani frende flaşör desteği, Akıllı hız yardımıGeri görüş kamerası, Kör nokta uyarıcı sensörü. Yukarıdaki belirtilen donanımlara sahip olmayan sıfır araçlar Türkiye'de satılamayacak.Otomobil devleri stokları eritmek için kampanya yarışına girdi. Sıfır araçların fiyatları son dönemde yüzde 20'ye kadar düştü.Sıfır araçlarda 100 bin ila 300 bin lira arasında indirim uygulanıyor. Bazı firmalar nakit indirimi bazı firmalar ise kredide faiz indirimi, takas imkanı sunuyor.Kampanyalardan faydalanmak isteyenlerin ise elini çabuk tutması gerekiyor.Araç Firması Genel Müdürü Deniz Altın, 'Kampanyalar yeni başladı ama çok uzun süreceğini de düşünmüyorum. Stok seviyeleriyle sınırlı zaten. İşi takip eden müşterilerimiz hızlandı. Araç alımı yükseldi' diye konuştu.