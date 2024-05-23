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Beyaz Gazete
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Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanakta yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Akşama saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenen sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı
Ekleme: 23.05.2024 - 16:16 Güncelleme: 23.05.2024 - 16:26 / Editör: Ozge Selin
Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı
Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, CHP'li belediyenin ihmailleri yüzünden itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.

Sağanakta yollar kısa sürede göle dönerken bazı ev ve iş yerlerine su bastı.

Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı.

Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı.

Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Yağışın, aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.