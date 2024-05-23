Yine CHP'li belediye yine ihmal! İş yerlerini su bastı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğle saatlerinde başlayan sağanakta yollar göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı. Akşama saatlerine kadar aralıklarla sürmesi beklenen sağanakta bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Edremit'te öğle saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.Sürücüler yolda ilerlemekte güçlük çekerken, CHP'li belediyenin ihmailleri yüzünden itfaiye ekipleri tıkanan mazgalları açmak için çalışma başlattı.Sağanakta yollar kısa sürede göle dönerken bazı ev ve iş yerlerine su bastı.Trafik ekipleri önemli noktalarda tedbir alarak, trafik akışını sağladı.Yağmura hazırlıksız yakalananlar, ıslanmamak için kapalı alanlar ve saçak altlarına sığındı.Yağışın, aralıklarla akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.