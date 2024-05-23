X o özelliği kaldırıyor! Sebebi açıklandı

X Premium kullanıcıları aylardır beğendikleri gönderileri gizleyebiliyordu, ancak bu özellik yakında herkes için varsayılan hale gelecek.X'in mühendislik bölümünde bir yönetici, beğenilerin herkese açık olmasının, insanları zaman zaman belirli içeriklerle etkileşime girmekten caydırıyor olabileceğini belirterek, bu özelliği kullanıcıların profil sekmelerinden gizleme kararı aldıklarını söyledi.Wang, X hesabından paylaştığı açıklamada şöyle dedi:'Evet, beğenileri özel yapıyoruz. Herkese açık beğeniler, yanlış davranışları teşvik ediyor. Birçok kişi trollerin misillemesinden korkuyor veya kamuoyundaki imajını korumak istiyor. Yakında kimin göreceği konusunda endişelenmeden istediğiniz gönderiyi beğenebileceksiniz.'Şu anda X'teki çoğu kullanıcının beğenileri profillerinde herkese açık olarak görüntüleniyor. Platform, eylül ayında ücretli kullanıcılara beğenilerini gizleme seçeneği sunmaya başladı, ancak Wang'ın paylaşımı bu özelliğin daha geniş bir alana yayılacağını gösterdi.Twitter'ın herkese açık beğeni özelliği geçmişte ünlülerin ve tanınmış kişilerin başını derde sokmuştu. Örneğin ABD'li senatör Ted Cruz'un hesabından yetişkin içerikli bir video beğenilmişti, topu bir yardımcısına atıp 'Bir daha tekrarlanmayacak' diye kendini savunmuştu.Beğeni gizleme özelliği henüz herkese açık halde bulunmuyor. Ancak Premium üyesiyseniz, aşağıdaki adımları takip ederek beğendiğiniz paylaşımları profilinizden kaldırabilirsiniz:X'in web sitesine girin.Premium - Tercihler bölümünü açın.En alttaki 'Profil Özelleştirme' seçeneğine tıklayın.'Beğeniler sekmesini gizle' özelliğini aktif hale getirmek için kutucuğu işaretleyin.