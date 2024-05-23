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Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı
Ekleme: 23.05.2024 - 10:30 Güncelleme: 23.05.2024 - 11:16 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.

Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı