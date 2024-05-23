Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." dedi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Karadeniz'de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası'nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz.' dedi.