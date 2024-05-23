Karadeniz'de yeni keşifler yakın! Göktepe-2'de sondaj çalışmaları başladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, "Karadeniz’de yeni keşiflere yelken açıyoruz. Fatih Sondaj Gemimiz, Sakarya Gaz Sahası’nda Göktepe-2 adını verdiğimiz kuyuda sondaj çalışmalarına başladı. Bir taraftan üretimi artırırken diğer yandan yeni sahalarda aramalarımızı sürdüreceğiz." dedi.