Diş ağrısı şikayetle gitti, o bakteri kabusu oldu! Az kalsın gözünü kaybediyordu

Yurt dışında yayımlanan The Face Doctors'ın yeni bölümünde bir hasta, korkunç bir diş enfeksiyonu nedeniyle et yiyen bir bakterinin yüzüne yayılmaya başlaması üzerine bıçak altına yattı.The Face Doctors adlı programda ilginç bir vaka gündeme geldi. Programın son bölümünde diş enfeksiyonu nedeniyle hastaneye giden Terry, hayatının şokunu yaşadı.İngiltere'nin Cambridge şehrinde yaşayan Terry adlı bir hasta, diş ağrısı nedeniyle hastaneye gitti. Dişinde enfeksiyon tespit edildi. Dişi çekildikten sonra, et yiyen bir bakteri tüm yüzüne yayıldı. Talihsiz adamın durumu daha da kötüye gitti.Terry'nin sol gözü hızlıca şişti. Hem gözünün altında hem de üstünde bir deri kıvrımı oluştu. Alt kısmında ise yaralı bir tabaka meydana geldi. Durumu o kadar kötüleşti ki hızla acil durum departmanına nakledildi. Burada uzmanlar, morarmaya başlayan şişkinliğe daha yakından baktı.Cerrah Shadi Basyuni hastanın durumunu şu sözlerle açıkladı 'Diş enfeksiyonları gerçekten tehlikeli olabilir çünkü göz çukuruna yayılırsa, hasta görme yetisini kaybedebilir. Ayrıca, önemli bir şekil bozukluğuyla baş başa kalabilir.'Shadi, hastaya müdahale ederek gözündeki irini çıkarmaya çalıştıklarını söyledi. Uzmanlar enfeksiyonun öncelikli olduğunu, estetiğin geri planda olduğunu vurguladı.Doktor Shadi, enfeksiyon göz çukuruna yayılsaydı Terry'nin gözünü kaybetme ihtimalinin olduğunu söyledi. Yapılan testlerde hastalığın, adamın yüzünü kemirdiği doğrulandı.Terry, hızla ameliyata alındı. Uzmanlar kendi haline bırakıldığı durumda, Terry'nin 'yüksek ölüm oranıyla' çoklu organ yetmezliğine girebileceğini açıkladı. Ameliyat masasında cerrahlar Terry'nin yüzünü kurtarmak için hızla mücadele etti, irin ve ölü dokular temizlendi.Terry sekiz hafta sonra tekrar kontrol edildiğinde tamamen tanınmaz haldeydi. Doktorlar Terry'nin iyileşmesini ailesi ve sevdikleriyle kutladı.Sağlığına kavuşan adam, verdiği röportajda ise “Tüm ekip harika bir iş çıkardı. Ameliyathanede bir sürü insan vardı. Onlara minnettarım” dedi.Terry doktorların hayatını kurtardığını ve yaşamının normale döndüğü için şanslı hissettiğini söyledi.