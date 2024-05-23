CHP’li Savaş depremzede Hataylılara 7,5 milyardan fazla borç bırakmış

31 Mart seçimlerinde koltuğunu kaybeden CHP’li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ın 7,5 milyardan fazla borç bıraktığı ortaya çıktı. Bu borcun 1 milyar 900 milyon lirasının seçime 35 gün kala yaptığı gün yüzüne çıktı. Borç listesini asan AK Partili Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, “CHP'nin depremzede Hatay halkına bıraktığı toplam borç 7 milyar 559 milyon 698 bin lira. Bu borcun 1 milyar 900 milyon lirası seçime 35 gün kala harcanmış” dedi.

Hatay Büyükşehir Belediyesi, 31 Mart öncesindeki borç durumunun yer aldığı afişi Antakya ilçesi EXPO alanı içerisinde bulunan ve belediye başkanlığı makamının yer aldığı binaya astı.CHP'li Lütfü Savaş'tan devralınan 7 milyar 559 milyon TL borcun yer aldığı görsel, belediyeye ait sosyal medya hesaplarından da paylaşıldı. Paylaşılan borç görseli depremzede vatandaşlardan tepki gördü.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, 45'i gazeteci 76 kişiye milyonlarca liralık 'Ballı Roma' turuna göndermede de bulunan Başkan Mehmet Öntürk, 'Bizim bırakın Roma'ya İskenderun ilçesine gidecek ne paramız ne de aracımız var.Şehrimizde yapacak çok işimiz, gelen konuklarımıza sıcak çorbamız ve muhabbetimiz var. Milletimize ne söz verdiysek hepsini tek tek yerine getireceğiz' diye konuştu.