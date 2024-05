5G için tarih belli oldu! Bakan Uraloğlu açıkladı: 6G'yi de kaçırmayacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 5G'ye doğru zamanda, doğru fiyatla geçmek istediklerini vurgulayarak, "5G'ye doğru zamanda ve doğru fiyatla geçelim istiyoruz. Lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayıp muhtemelen 2026'da 5G'ye geçmiş oluruz. Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak, 5,5G gibi olacak. Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi. 6G'yi de dünyada takip ediyoruz ve bununla ilgili toplantılara katılıyoruz. O süreci de kaçırmayacağız." ifadelerini kullandı.

Almanya'nın Leipzig kentinde devam eden Uluslararası Ulaştırma Forumu'nda (ITF) Türkiye'yi temsil eden Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, ITF'de alternatif ulaşım sistemlerinin ortaya konulması yönünde yoğun tartışmalar olduğunu söyledi.



"KALKINMA YOLU PROJESİ'Nİ DÜNYA TAKİP EDİYOR"



Bakanlık olarak ITF'ye her yıl katıldıklarını dile getiren Uraloğlu, etkinlikte yoğun bir şekilde ele alınan alternatif ulaşım sistemlerinin hayata geçirilmesi konusunda hava, kara ve deniz yolu ulaşımının da ele alındığını anlattı.



Uraloğlu, alternatif ulaşım koridorlarının oluşturulması noktasında da istişarelerin ve tartışmaların yapıldığını kaydederek, Süveyş Kanalı'nda bir geminin karaya oturması sonrası buradaki sistemin durmasında ve dünya ekonomisinin 10 milyar dolar civarında zarara uğramasına değindi.



Son dönemde de Husilerin Kızıldeniz'de yaptığı saldırılar nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşandığını anımsatan Uraloğlu, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki en önemli projelerinden biri olan ve Hindistan, Güney Asya ile Basra Körfezi ülkelerinden gelecek yüklerin, Irak'ın Faw Limanı aracılığıyla Avrupa'ya taşınmasını sağlayacak Kalkınma Yolu Projesi'ne dikkati çekti.



Uraloğlu, bu projeyi dünyanın takip ettiğini belirterek, "Orada geldiğimiz aşamayı ITF'de anlattık. Bu konuda dörtlü mutabakat sağladık ve bu bizim için kıymetliydi. Ondan sonra dünyanın ilgisinin biraz daha arttığını söyleyebilirim." dedi.



Toplantıda Türkiye'nin Orta Koridor'daki rolünden, Kalkınma Yolu Projesi'nden, Türkiye'nin demir yolu taşımacılığında karbon emisyonunun sıfırlanmasına ilişkin yatırımlarından bahsettiklerini söyledi.



"TÜRK ŞİRKETLERİN UKRAYNA'DAKİ PROJELERİN FİNANSMANI İÇİN GÖRÜŞMELERİMİZ VAR"



Bakan Uraloğlu, ITF'de Ukrayna Hakkında Özel Bakanlar Yuvarlak Masa Toplantısı gerçekleştirdiklerini belirterek, toplantıda Ukrayna'nın yeniden yapılanmasını masaya yatırdıklarını bildirdi.



Bu toplantıda gündemlerinin ulaştırma olduğunu dile getiren Uraloğlu, çok sayıda katılımcıyla Ukrayna'da neler yapılabileceğinin tartışıldığını kaydetti.



Uraloğlu, Türkiye'nin zaten Ukrayna'nın yeniden imarı için imzaladığı mutabakat zaptı olduğunu ve bu noktada elinden gelen her şeyi yaptığını kaydederek, Türk müteahhitlik sektörünün de Ukrayna'da çok ciddi yatırım ve taahhütleri bulunduğunu aktardı.



Savaşın ilk andaki şiddetinden sonra hasar gören ulaştırma yapılarının tekrar bu ülkeye dönen Türk firmaları tarafından yapıldığını dile getiren Uraloğlu, "Onları, o anlamda da biz teşvik ettik. Tabii herkesin temennisi orada savaşın bir an önce durması. Yoksa savaş altında yapılacak her şey hem daha riskli hem daha çok pahalı." diye konuştu.



Savaşın bitmesi için Türkiye'nin çabalarından ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görüşmelerden bahseden Uraloğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Türk şirketlerin Ukrayna'daki projelerinin finansmanı noktasında Güney Kore ve Japonya ile görüşmelerimiz var. Güney Kore olsun, Japonya olsun, onların finansman noktasında destek verip Türk şirketleriyle orada (Ukrayna'da) belli bir şeyler yapılması konusunda görüşmelerimiz var. İyi günde firmalarımız iş yaptı, para kazandı ama kötü günde de firmalarımız orada. Rusya ile de ilişkilerimiz iyi, Ukrayna ile de iyi. Kesinlikle bizim temennimiz savaşın bir an önce bitmesidir."



"TÜRKİYE'NİN HEM EKONOMİK OLARAK HEM DE STRATEJİK OLARAK KAZANIMLARINI KORUYACAĞIZ, GELİŞTİRECEĞİZ"



Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Türkiye'nin küresel ticaret için koridorlar arasındaki boşluğu doldurmaya çalıştığını belirterek, ülkenin sahip olduğu konumu sayesinde daha kısa sürede ve daha az maliyetle taşımacılık imkanı sunduğunu anlattı.



Zengezur Koridoru'ndan Kalkınma Yolu Projesi'ne kadar çok sayıda koridor geliştirdiklerini vurgulayan Uraloğlu, "Diğer koridorlardan yük almamıza gerek yok, artanı taşımamız bile yeterli olacaktır. Herkes daha güvenli, daha kısa, daha ekonomik koridorları tercih edecektir. Ama bunlar olduğu yerde olmuyor, gayret edeceğiz, ediyoruz, daha iyisini yapacağız ve oradan da ülkemizin hem ekonomik olarak hem de stratejik olarak kazanımlarını koruyacağız, geliştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.



Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin Türkiye'ye sunacağı avantajlara işaret ederek, şu anda bu koridor üzerindeki istasyonların nereye yapılacağını dahi konuşmaya başladıklarını, sürecin yönetilmesi ve sonrasında işletilmesinde yer alacaklarını bildirdi.



Projenin ortaya konulması ve hayata geçirilmesi konusunda Katar'dan BAE'ye, Irak'tan diğer Körfez ülkelerine kadar birçok ülkeyle görüştüklerini belirten Uraloğlu, somut çıktılar almaya başladıklarının altını çizdi.



"ZENGEZUR KORİDORU İLE TÜRK DÜNYASINA NAHÇIVAN ÜZERİNDEN DAHA RAHAT ULAŞMA İMKANI OLACAK"



Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin Zengezur Koridoru kapsamındaki çalışmalarıyla ilgili de koridorun ulaşımda herhangi bir problemle karşılanırsa alternatif güzergah olacağına dikkati çekti.



Türkiye'nin şu andaki ulaşımının Hazar geçişli olarak Bakü, Tiflis ve Kars hattından sağlandığını anlatan Uraloğlu, şöyle konuştu:



"Bir yıldır kapalıydı ve ciddi onarımlar yapılması gerekiyor burada. Hattın bir kapasitesi var. Bu kapasitenin mutlaka geliştirilmesi gerekir. Alternatifin olması gerekir. Zengezur Koridoru bu anlamda bir kapasite artırımı sağlayacak. İkincisi sizin elinizde herhangi bir problemle karşılaşırsanız alternatif bir güzergah olacak. Yine Azerbaycan Bakü geçişli daha yakın bir güzergah olacak. Daha uygun coğrafyadan iklim şartlarından geçen bir güzergah olacak. Bunu bitirdiğimiz an Türk dünyasına Nahçıvan üzerinden daha rahat ulaşma imkanı olacak. Ermenistan'dan geçerse 43 kilometrelik, İran'dan geçerse yaklaşık 60 kilometrelik bir koridordan bahsediyoruz. Görüşmeler devam ediyor. Netleştiği zaman oradan da geçiş sağlanacak ama Azerbaycan tarafındaki bir kısım yapıldı. Bir kısım yapım çalışmaları devam ediyor. Türkiye tarafında da Dilucu-Iğdır-Kars arası 224 kilometrenin ihalesini yaptık, bu sene başlıyoruz."



"BUNDAN SONRA İHTİYACI OLANA UYDU YAPIP SATMAYA BAŞLAYACAĞIZ"



Uraloğlu, temmuz ayında uzaya fırlatılması planlanan Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'ya değinerek, askeri ve sivil haberleşme için uyduların önemine işaret etti.



Özellikle askeri haberleşme için bugüne kadar gerekli önlemleri aldıklarını ancak yüzde 90 yerliliğe sahip Türksat 6A ile daha da güvende olunacağını dile getiren Uraloğlu, "Artık yazılımıyla` her türlü donanımıyla daha güvende olacağız. (Türksat 6A ile) Dünyadaki 10 uydu üreticisinden bir tanesi olduk. İnşallah önümüzdeki ay ABD'ye oradan da temmuzda yörüngesine fırlatarak hem kaliteyi artıracağız hem kapsama alanını artıracağız. Faydası ne olacak? Hem o uydunun aldığı görüntüleri haberleşmeyi daha güvenli ve kaliteli yapmış olacağız hem de bundan sonra ihtiyacı olana uydu yapıp satmaya başlayacağız." ifadelerini kullandı.



"6G'Yİ DE KAÇIRMAYACAĞIZ"



Bakan Uraloğlu, Türkiye'nin 5G'ye geçişiyle ilgili, "5G'ye doğru zamanda ve doğru fiyatla geçelim istiyoruz. Lisans ve yetkilendirme sürecini tamamlayıp muhtemelen 2026'da 5G'ye geçmiş oluruz. Esasında geçeceğimiz 5G olmayacak, 5,5G gibi olacak. Çünkü zaten o belli bir noktaya geldi. 6G'yi de dünyada takip ediyoruz ve bununla ilgili toplantılara katılıyoruz. O süreci de kaçırmayacağız." dedi.



Gençlere, doğru bilinende sonuna kadar ısrar edilmesi tavsiyesinde bulunan Uraloğlu, başarmak için önce kendilerine güvenmeleri gerektiğini, "yapabilirim" duygusunun çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.