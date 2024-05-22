Dolandırıcıların yeni yöntemi avukatların adını kullanmak! 'Böyle bir telefon gelirse...'

Dolandırıcıların yeni yöntemi, avukatmış gibi davranmak.Özellikle son dönemde vatandaşların en çok mağdur olduğu telefon dolandırıcılığında avukatların isimleri ve meslekleri suistimal ediliyor.Kendilerini avukat olarak tanıtan dolandırıcılar, gerçek avukatın ismi, sicil numarası ve mail adresini kullanarak insanlardan dosya kapatmak için para talep ediyor.Dolandırıcılık olayları yaşanırken bazı avukatlar ise trafik kazalarından sonra vatandaşları arayıp dava dosyasına müdahil olabileceğini belirtip dava talep ediyor.Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Gökayaz, 'İletişim çağında yaşıyoruz ve dolandırıcıların en çok kullandığı yöntem bu zamanda iletişim kanalları, telefonlar ve mail. Son dönemlerde maalesef bize de kazaya karışan kişilerin avukatlar tarafından arandığı bilgileri geliyor. Ancak avukatlık mesleği bir güven mesleğidir. Avukatlık mesleği onurlu ve kutsal bir meslektir. Bu fiilin yaptırımı bizim mevzuatımızda suçtur' diye konuştu.Bazı polis, sağlık çalışanı, adliye personeli ve avukatların hasar danışmanlık firmalarıyla yasa dışı şekilde çalıştığını kaydeden Adana Barosu Başkanı Av. Semih Gökayaz, “Bunun dışında hasar danışmanlık şirketlerinin yapmış olduğu faaliyetler var. Kaza sonrası emniyet kaynaklarından edindikleri bilgileri hukuki olmayan şekilde avukatlara iletiyorlar. Bu bir suçtur. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ve bütün baro başkanlarımızla birlikte İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya'yı ziyaret ettik. Bu faaliyetlerin organize suç örgütü faaliyeti kapsamında olması noktasında bir çalışma yapması yapılmasını istedik. Çünkü bu çalışmanın içerisinde polis, sağlık çalışanları, adliye personeli ve avukatlar var. Dolayısıyla bu yasa dışı işin ortadan kaldırılması, sonlandırılması konusunda daha organize bir çalışma yapılması gerektiği noktasında bakanından talepte bulunduk” ifadelerini kullandı.Hiçbir avukatın müvekkili arayıp dava talep edemeyeceğini belirten Gökayaz, 'Avukatlık mesleği, güven mesleği olduğu için birebir tanıdıkları veya çevrelerinden soruşturarak vekalet ilişkisi kurulması gerektiği noktasında vatandaşlarımızı uyarmak isterim. Telefondan hiç tanımadıkları kişi veya 'hadi gel noter masrafını karşılayacağız, yargılama masraflarına karışmayacaksın, sen sadece vekaleti çıkart, gerisini biz hallederiz' beyanı vatandaşa kurulmuş bir tuzaktır. Avukatların isimleri ve kullanılarak dolandırıcılık suçu işlenmektedir. Burada benim vatandaşlardan ricam böyle bir avukatın varlığı, yokluğu veya böyle bir faaliyette bulunup bulunmayacağıyla ilgili baromuza başvursunlar. Hiçbir avukat tutup da vatandaşı arayarak iş istemez. Bu bizim mesleğimizin ahlakına aykırı. Mesleğimizin onuruna aykırı' dedi.