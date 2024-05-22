Dışişleri Bakanlığı: Üç ülkenin Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz

Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda ve Norveç’in, Filistin Devleti’ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz." denildi.

Norveç hükümeti, İrlanda Başbakanı Harris ve İspanya Başbakanı Sanchez, Filistin devletini tanıyacaklarını açıkladı.Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin yapılan açıklamada, 'İspanya, İrlanda ve Norveç'in, Filistin Devleti'ni tanıyacaklarını açıklamalarından büyük memnuniyet duyuyoruz.' denildi.Açıklamada, 'Filistin'in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. İşgal altındaki Filistin halkının gasbedilen haklarının geri alınması ve Filistin'in uluslararası camiada hak ettiği statüye kavuşabilmesi bakımından son derece önemli bir adımdır. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin'i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz.' ifadeleri kullanıldı.