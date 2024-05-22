Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan, Reisi'nin cenaze töreni için Tahran'a gitti

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Fidan, bugün İran Cumhurbaşkanı Ayetullah İbrahim Reisi ve Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan için düzenlenecek taziye merasimine katılmak üzere Tahran'a hareket etti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Bakan Fidan'ın saat 11.40'ta uçakla yola çıktıkları öğrenildi.Kazada hayatını kaybedenler için Tahran'da İran Uluslararası Konferans Merkezi Velencek'te düzenlenecek merasimde taziyeler, Cumhurbaşkanlığı görevi geçici olarak kendisine tevdi edilen Birinci Yardımcı Muhammed Muhbir tarafından kabul edilecek.Cumhurbaşkanı Reisi, 19 Mayıs'ta İran-Azerbaycan sınırında baraj açılış törenine katıldı. Reisi, beraberinde Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve bazı yetkililerle dönüşte helikopter kazası geçirdi.İran'ın talebi üzerine Türkiye, arama kurtarma faaliyetlerinde Akıncı insansız hava aracını (İHA) görevlendirdi. Akıncı İHA'nın tespit ettiği helikopter enkazının koordinatları İran makamlarıyla paylaşıldı.Tespit edilen noktaya ulaşan İranlı ekipler, kazadan sağ kurtulan olmadığını belirledi.Reisi'nin hayatını kaybettiğinin kesinleşmesinin ardından Birinci Yardımcısı Muhammed Muhbir, geçici cumhurbaşkanı olarak görevlendirildi.İran Anayasası'na göre en fazla 50 gün içinde yapılması gereken cumhurbaşkanlığı seçiminin 28 Haziran'da düzenleneceği açıklandı.İran'da cumhurbaşkanları, Anayasayı Koruyucular Konseyinin onayladığı adaylar arasından halk tarafından seçiliyor.