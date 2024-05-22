Başkan Erdoğan'dan Uluslararası İyilik Ödülleri'nde önemli açıklamalar!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu.Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları...Yurt içindeki Türkiye Diyanet Vakfı görkemli bir çınar gibi büyüyor. Yurt içindeki 1003 şubesindeki eğitim ve yardım faaliyetleri ile vakfımız ile gurur duyuyoruz. Biz sevgi medeniyetinin mensuplarıyız. Mazlumların, yetimlerin yardımına koşmak, kimsesizlerim kimsesi olmak esasen dinimizin bizlere emridir. Biz komşusu aç yatarken tok yatanlardan olamayız.İnsani dramlara kayıtsız kalamayız. Filistinli kardeşlerimize karşı mesuliyetimiz var.Etrafımızı kuşatan onca acıya rağmen, dünya hala ayaktaysa sebebi iyi insanların güzel insanların iyiliksever insanların varlığıdır. Depremde başkaları için gerektiğinde canını tehlikeye atan, hakkı ve adaleti savunmak için her türlü riski göze alan koca yürekli insanların eksikliğini Rabbim bizlere hissettirmesin.İSRAİL 76 YILDIR KAN DÖKÜYORİsrail Nekbe'den beri 76 yıldır kan döküyor. Filistin topraklarını alenen gasp ediyor.7 Ekim'den bu yana tüm dünyanın gözleri önünde Gazze'de son asrın en hoyrat soykırımlarından biri işleniyor. Gazze'yi bir çocuk mezarlığına çevirdiler. Yardım malzemesi götüren kamyonlara saldıracak, mazlum sivillerin üzerine bomba yağdıracak kadar insanlıklarını kaybettiler. Kimse bizim aklımızla alay etmesin. Kimse bizim gözümüzün içine bakarak yalan söylemesin. Gazze'de oluk oluk akan kanda en az işgalciler kadar onlara lojistik destek sağlayanların da vebali vardır. Sanmayın ki zalimlerin yaptıkları yanlarına yan kalacak. Asla! Bu kan onların alnına yapışmıştır. Hamas önceki hafta ateşkes teklifini kabul ettiğini açıkladı ancak İsrail uzlaşmaz tutumunu sürdürdü. Refah'a saldırarak gerçek niyetini ortaya koydu.'İSRAİL'İN SOYKIRIM SUÇUNA DAİR BELGELERİMİZİ MUHATAPLARINA İLETİYORUZ'Batılı güçler, tüm şımarıklığına ve pervasızlığına rağmen Netanyahu'nun arkasında durdukça Filistin'de katliamların önüne geçilemez. israil yönetiminin daha fazla kan dökülmeden bir anca önce durdurulması gerekiyor. Siyonist yayılmacılık böyle devam ederse açık söylüyorum, dünyamız yeni çatışmalara gebedir.Gazze ve Filistin'de işlenen insanlık suçlarının hukuk önünde sorulması için her türlü çabayı sürdürüyoruz. Davaya biz de müdahil olmayı kararlaştırdık. İsrail'in soykırım suçu işlediğine dair elimizdeki tüm belgeleri muhattaplarımıza iletiyoruz.3 ÜLKENİN FİLİSTİN'İ TANIMA KARARIİspanya, İrlanda ve Norveç'in Filistin'i tanıma kararından memnun olduk