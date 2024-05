Bakan Göktaş: 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, '2003-2023 yılları arasında toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik.' dedi.Bakanlıkta düzenlenen, Devlet Korumasından Yararlanmış Gençlerin Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde konuşan Göktaş, devlet korumasından yararlanan 600 gencin atamasının yapılacağını ve gençleri tercihleri doğrultusunda kamu kurumlarına yerleştireceklerini söyledi.Bakanlık olarak Türkiye'de her bir ferde hizmet ettiklerini belirten Göktaş, 'Fakat takdir edersiniz ki çocuklarımızın, gençlerimizin yeri bizde bambaşka. Bakanlığımızın çatısı altında bulunan her çocuğumuzu anne şefkati, baba merhametiyle büyük bir özenle yetiştirip hayata hazırlıyoruz. Bir insan hayatta en çok çocuklar mutlu olduğu zaman mutlu olur. Bizler de bugün çocuklarımızın mutluluğunu paylaşıyor, sevinçlerine ortak oluyoruz. Burada bulunan çocuklarımızın okullarını bitirmiş, iş sahibi bireyler olmalarını görmek bizi ayrıca heyecanlandırıyor.' diye konuştu.Göktaş, gençlerin kendi hayatlarını şekillendirecekleri ilk adımı bugün attıklarını ifade ederek, hepsiyle ayrı ayrı gurur duyduklarını dile getirdi.Gençlerin yerleştirildikleri kurumlarda devlete ve millete faydalı bireyler olarak çalışacaklarına inançlarının tam olduğunu vurgulayan Göktaş, gençlerin değerli çalışmalara imza atacaklarına güvendiklerini kaydetti.Bakan Göktaş, çocukların geleceğin teminatı, yarınların umudu olduğunu belirterek, şöyle devam etti:'Ülkemizin geleceğini sizin samimiyetiniz, sizin gayretiniz şekillendirecek. Enerjiniz, yenilikçi fikirleriniz ve azminizle, ülkemizin ilerlemesinde ve kalkınmasında hayati bir rol oynayacaksınız. Biz de bakanlık olarak gençlerimize her zaman her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.Bakanlık olarak, kimseyi geride bırakmayan bir anlayışla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Büyük ailemizi güçlü kılan, bizim geleceğimizi emanet edeceğimiz 22,5 milyona yakın çocuğumuza devletimizin sevgisini ve şefkatini ulaştırıyoruz. Her şeyden önce çocuklarımızın huzurlu bir aile ortamında sağlıklı bireyler olarak yetişecekleri imkanlar sunuyoruz. Bu kapsamda 2002'den bugüne kadar aile odaklı hizmetlerimizden yararlanan çocuk sayımızı yüzde 39'dan yüzde 92'ye yükselttik.'Çocuk evleri ve çocuk sitelerinde kurdukları yeni yaşam modelleriyle gençlerin sosyal hayata uyum sağlamalarını kolaylaştırdıklarını aktaran Göktaş, 'Şu an yuva sıcaklığında 14 bini aşkın çocuğumuzun bakımını üstlenmiş durumdayız. Bunun yanı sıra, 170 bin çocuğu ailelerinin yanında ve sosyal çevresinden koparmadan 'Sosyal ve Ekonomik Destek' programıyla takip ediyoruz.' bilgisini verdi.Göktaş, geçen yıl devlet koruması altında yetişen çocuklardan 319'unun üniversiteye yerleştiğini ifade ederek, çocukların okul başarısının yanı sıra sanat ve spor alanındaki ilgilerini de teşvik ettiklerini, böylece bugün 5 binden fazla çocuğu sporla buluşturduklarını anlattı.Bu kapsamda şu an 1800 aktif lisanslı sporcu olduğunu dile getiren Göktaş, sporcu çocukların hem ulusal hem de uluslararası müsabakalarda başarılarıyla Türkiye'yi temsil ettiğini, Türk bayrağını dünyanın dört bir yanında dalgalandırmalarının kendilerini gururlandırdığını ifade etti.Bakan Göktaş, 2 bin 600'den fazla çocuğun, çeşitli kültürel ve sanatsal faaliyetlerde bulunduğunu aktardı.Gençlerin yeteneklerini keşfetmek, onları donanımlı ve yetkin bireyler olarak topluma kazandırmak için hassas çalışmalar yürüttüklerine işaret eden Göktaş, sözlerini şöyle sürdürdü:'2003-2023 yılları arasında ise toplam 40 bin 991 gencimizi kamuya yerleştirdik. 2018'de yaptığımız yasal düzenleme ile gençlerimize mühendis, öğretmen, avukat gibi mezun oldukları alana göre atanma imkanı getirdik. İstihdam hakkı olan çocuklarımızın başvuru süresini 2 yıldan 5 yıla kadar çıkardık. Yılda bir kez yapılan yerleştirme işlemini artık yılda 3 kez yapıyoruz. Bu süreçte gençlerimizin sadece kamuda değil özel sektörde de istihdam edilebilmeleri için teşvik politikaları uygulamaya başladık.Özel sektörde çalışan gençlerimizin SGK primlerini karşılayarak iş gücüne katılımlarını kolaylaştırıyoruz. Bu kapsamda bugüne kadar 14 bin Özel Sektör İstihdam Teşviki verdik. İŞKUR ile ortak yürüttüğümüz İş ve Meslek Danışmanlığı Eğitimleri Projesiyle, gençleri çalışma hayatına hazırlıyoruz. Eğitimlerimizle bugüne kadar 8 bini aşkın çocuğumuzun kariyer planlamasına rehberlik ettik.'Görevlerine başlamadan önce bulundukları illerde gençleri 'İş Hayatına Uyum Seminerleri' ile karşıladıklarını anlatan Göktaş, bu seminerlere 2023'te 1029, bu yıl da 446 kişinin katıldığını dile getirdi.Göktaş, ataması gerçekleştirilecek gençlere yönelik şu ifadeleri kullandı:'Vatanına, milletine, değerlerine bağlı ve özgüven sahibi kişiler olarak çıktığınız bu yolda şahsınıza yakışan nitelikli hizmetlere imza atacağınızdan hiç şüphem yok. 81 ilimizde devletimizin engin merhametini, adalet ve dürüstlük anlayışını en iyi şekilde temsil edeceğinize inanıyorum. Bugün ataması gerçekleştirilecek genç arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyorum.'Devlet korumasında yetişen, beden eğitimi öğretmeni milli güreşçi Fatih Başköy ile tarih alanında yüksek lisans yapan Gündüz Türkyılmaz da hayat hikayelerinden bahsederek, duygularını paylaştı.Konuşmaların ardından Bakan Göktaş, Başköy'ün 1,5 yaşındaki oğlu ile devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurum ve kuruluşlarına atanması için butona bastı. Atamanın ardından ismini listede gören bazı gençler duygusal anlar yaşadı.Atanan gençler, Göktaş ve protokol üyeleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Sonuçlar, saat 17.00'den itibaren bakanlığın internet sitesinden yayımlanacak.