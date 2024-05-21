Sayılı gün kaldı! Yeni sistemde uygulanacak

Türkiye'de otomobil satışlarında 7 Temmuz itibari ile yürürlüğe girecek olan yeni bir sistem geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte o özellikleri olmayan araçları satışları durdurulacak.Yürürlüğe girmesi beklenen bu yönetmelikle birlikte o markaların bazı modellerinin satışının gerçekleştirilemeyeceğinden kaynaklı olarak son dönemlerde zararına kampanyalar düzenlenerek yeni sisteme uygun olmayan araçlar satışa çıkarıldı.Geçmişte ABS, hava yastığı, ESP, lastik basınç uyarı sistemi gibi güvenlik donanımlarını zorunlu kılan Avrupa Birliği, yeni güvenlik donanımı regülasyonu GSR II'yi 7 Temmuz itibarıyla yürürlüğe koyacak.Avrupa Birliği'nin yeni otomobillerde zorunlu hale getirdiği 'Genel Güvenlik Yönetmeliği' (GSR) uygulamasının sektörü olumsuz yönde etkileyeceği de belirtildi. 7 Temmuz olarak belirlenen sürenin uzatılması hakkında yapılan görüşmelerde devam ederken sürecin uzatılıp uzatılmayacağı da henüz belli değil.Acil durum frenleme asistanı.Sürücü yorgunluk algılama sistemi.Alkol kilidi hazırlığı.Kaza veri kaydedicisi.Ani frende otomatik yanan flaşörler.Önden çarpmada yaya koruması için ‘safety glass' özellikli ön cam.Akıllı hız yardımı. Trafik işareti algılama sistemi burada devreye giriyor. Yolun hız limitine göre geri bildirim veren bir hız sabitleme sistemi.Şerit takip asistanı. Sadece uyarı değil direksiyon müdahalesi isteniyor.Geri görüş kamerası veya arka park mesafe sensörüOtobüsler ve kamyonlarda ise olası kör noktaları daha iyi belirlemeye yönelik teknolojiler, yayalar veya bisikletlilerle çarpışmaları önlemek için uyarılar ve lastik basıncı izleme sistemleri zorunlu olacak.