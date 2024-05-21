Bakan Koca açıkladı! Onaylı MHRS'de ilk sonuçlar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde (MHRS) 13 Mayıs'tan itibaren hayata geçirilen 'onaylı randevu' uygulamasının ilk sonuçlarını değerlendirdi. Randevuya sadakat oranının yükseldiğini belirten Koca, 'Randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış var' dedi.Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Koca, MHRS'de onaylı randevu' dönemine ilişkin şu açıklamayı yaptı:'Şu anda bir sorunla karşılaşılmadığını söyleyebilirim. Özellikle sadakatsizlik ve son dakika iptalleri sebebiyle kapasitemizin yüzde 30'unu kullanamıyorduk. Bu anlamda sadakat oranında, randevusuna gelen vatandaşımızın oranında önemli artış olduğunu söyleyebilirim. Bir aylık sonuçları da gelecek ay açıklayacağız. Buradaki esas gündemimiz vatandaşımızı daha hızlı sağlık hizmetine eriştirmek. Tüm gayret ve çabamız bunun için. Hem illerimizde hem hastanelerimizde başta şehir hastanelerimiz ve eğitim araştırma hastanelerimiz olmak üzere teker teker ziyaret ederek değerlendirmeler yapıyoruz. Gerektiğinde klinik klinik, birim birim değerlendirme noktasına kadar iniyoruz.'Vatandaşın sağlık hizmetine bütün branşlarda erişebilmesini sağlayabilene kadar çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Koca, 'Burada özellikle bazı branşlarda sorunları görüyoruz, ama o branşlarla ilgili de sorunları çözmek için gayret ve çaba içerisindeyiz. Sorunu çözene kadar mücadeleye devam edeceğiz' diye konuştu.Sağlık hizmetleriyle ilgili yeni bir proje olup olmadığına ilişkin soru üzerine Koca, 'Şu an en öncelikli gündemimiz sağlık hizmeti talebi olan vatadanşlarımızın tamamının talebini en hızlı ve en uygun şekilde karşılamak. Tüm mesaimizi çözüm için harcıyoruz. Bu konuyu çözene kadar daha öncelikli bir gündemimiz olmayacak. Çözüm var ve yakın zamanda daha iyi sonuçlar aldığımızı hep birlikte göreceğiz' yanıtını verdi.