Ali Yerlikaya’dan açıklama: Kırmızı ışık ihlali sonrası çocuğa çarpıp kaçmıştı!

Feci kaza geçtiğimiz günlerde İstanbul Sultangazi'de yaşanmıştı. Işıklarda annesiyle birlikte bekleyen 6 yaşındaki Emir Asaf Aydoğdu, kendilerine yeşil ışığın yanmasıyla yolun karşısına geçmek için koşmaya başladı.O anda kırmışı ışıkta durmayan motosiklet küçük çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Aydoğdu'nun vücudunda kırıklar oluştu.İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, kazanın ardından motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri tarafından kaçan motosiklet sürücüsünün yakalanması için çarpma sonucu kırılan ayna üzerinden inceleme başlattı.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, vicdansız sürücünün yakalandığını açıkladı. Bakan Yerlikaya, '19 Mayıs 2024 tarihinde saat 12.00 sıralarında İstanbul Gaziosmanpaşa ilçesi Karadeniz Mahallesinde yaya geçitinden geçen 6 yaşındaki E.A.A. adlı çocuğa plakası olmayan bir motosiklet çarparak kaçmıştı.Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce şüphelinin tespiti ve yakalanması için olayın gerçekleştiği yerden itibaren 7 km boyunca güzergahta bulunan 120 adet güvenlik kamera görüntüsü incelendi.Yapılan çalışmalar sonucu şahısların yüzleri görünecek şekilde kamera görüntüsü elde edildi. Motoru kullanan şahsın 21 yaşındaki F.S., motorun arkasında oturan şahsın ise 23 yaşındaki A.Ç. olduğu tespit edildi.Şüpheli F.S. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından yakalandı.Kahraman polisimizi tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle. Suç işleyenler, toplum vicdanını yaralayan hal ve davranış içinde bulunanları yakalayıp adalete teslim etmekte kararlıyız.' ifadelerini kullandı...