Kampanya bitiyor! Başvuru için son saatlere girildi

Türkiye'nin küresel teknoloji markası Togg, 800 bin TL'lik sıfır faizli kredi kampanyasını geçtiğimiz ay başlatmıştı. T10X'in tüm modellerinde geçerli olan 12 ay vadeli faizsiz kredi kampanyası bugün (20 Mayıs Pazartesi) sona erecek.Togg'un doğuştan elektrikli akıllı cihazı T10X'i farklı finansman avantajlarıyla kullanıcılarla buluşturmak için başlattığı 0 faizli kredi fırsatı, ilk etapta 'V2 RWD Uzun Menzil' modelinde kullanılabiliyordu. Daha sonra 'V1 Uzun Menzil' ve 'V1 Standart Menzil' seçenekleri de kampanya kapsamına alınmıştı.800 bin TL krediye yüzde 0 faiz ve 12 ay vade ödeme seçeneği ya da yüzde 1,99 faiz oranıyla 30 ay vade seçeneği ile erişim imkanı sunan fırsatta sona gelindi. Kullanıcılar, gün sonuna kadar kampanyaya katılabilecekler.Süreci devam edip aktif siparişi olan veya 20 Mayıs Pazartesi günü saat 23.59'a kadar ön siparişini tamamlayan kullanıcılar kampanyadan yararlanabilecek.Çekilişsiz ve kurasız olarak araç teslimatına ocak ayında başlayan Togg, dijital platformu Trumore üzerinden 7/24 sipariş alıyor. Sipariş vermek için App Store, Google Play Store ve App Gallery'den kullanıma sunulan Trumore'u indirip kimlik (ID) oluşturmak gerekiyor.T10X için bu yıl çekiliş yapılmıyor, teslimatlar sipariş sırası, konfigürasyon özellikleri ve bunlara bağlı üretim planlamasına göre hızlı bir biçimde gerçekleşiyor.