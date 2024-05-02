LPG'ye indirim geliyor! 2 Mayıs 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?

'Akaryakıt fiyatları için yeni indirim var mı' sorusu yanıt buldu. Araç sahiplerine yeni haber geldi. Bu gece itibariyle LPG'ye indirim gelecek. Peki indirim sonrası LPG fiyatı ne kadar olacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte tüm detaylar...