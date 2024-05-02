LPG'ye indirim geliyor! 2 Mayıs 2024 benzin fiyatı ve motorin fiyatları kaç TL?
'Akaryakıt fiyatları için yeni indirim var mı' sorusu yanıt buldu. Araç sahiplerine yeni haber geldi. Bu gece itibariyle LPG'ye indirim gelecek. Peki indirim sonrası LPG fiyatı ne kadar olacak? Benzin ve mazot fiyatı bugün ne kadar? İşte tüm detaylar...
Araç sahiplerini ilgilendiren haber geldi. Benzin ve motorin fiyatları tarafındaki gelişmeler merak edilirken sektör temsilcileri LPG'ye indirim geleceğini duyurdu.
LPG'YE İNDİRİM GELİYOR!
Akaryakıt sektörü kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, LPG'nin (otogaz) litre fiyatına bu geceden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 64 kuruş indirim gelecek.
İndirimin ardından LPG litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul'da 20,83 TL'ye, Ankara'da 20,73 TL'ye, İzmir'de 20,37 TL'ye gerileyecek.
LPG'de fiyatlar, bayiler ve iller arasında belirgin farklılık gösteriyor.
Benzin ve motorinde ise fiyat değişimi beklenmiyor.
2 MAYIS 2024 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İSTANBUL ANADOLU
Benzin: 43,55 TL
Motorin: 40,96 TL
LPG (Otogaz): 22,02 TL
İSTANBUL AVRUPA
Benzin: 43,64 TL
Motorin: 41,03 TL
LPG (Otogaz): 22,49
İZMİR
Benzin: 44,82 TL
Motorin: 42,22 TL
LPG (Otogaz): 22,08
ANKARA
Benzin: 44,56 TL
Motorin: 41,97 TL
LPG (Otogaz): 22,46 TL